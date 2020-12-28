Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Mamak’ta Kutlandı

Mamak Belediyesi Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin 101. Yıl dönümünü etkinliklerle kutladı.

Takvimler 27 Aralık 1919'u gösteriyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilk kez Ankara'ya geldi. O gün tarihin akışı değişti. Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi oldu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seymen Ekibi mahallelerde gösteri yaptı, eğitmenler de kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günde vatandaşlar da evlerinin camlarından ve balkonlarından destek vererek coşkuya ortak oldu.

Cumhuriyetin İlanı’nın İlk Adımı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 101 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirterek, “27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür. 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan hazırlık çalışmaları 27 Aralık'ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleşmiştir. Ankara, önce Milli Mücadele'nin karargâhı daha sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti oldu. Bu tarihi günün 101. yıl dönümü vesilesiyle Mamak Belediyesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.