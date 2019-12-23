"Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını hep birlikte kutlayalım"

Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılının kutlanacağını 27 Aralık kutlamalarına herkesi davet ederek, gelin hep birlikte kutlayalım, dünyaya güç birliği mesajı verelim” dedi.

Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılının kutlanacağını 27 Aralık kutlamalarına herkesi davet ederek, “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde 27 Aralık büyük bir fırsattır. Gelin hep birlikte kutlayalım, dünyaya güç birliği mesajı verelim” dedi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 27 Aralık’ta Ankara’da büyük bir Seymen korteji oluşturulacağını belirten Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan , “Bugün Ankara’nın doğum günüdür. Siyasi kutuplaşmayı bir kenara bırakıp tüm Türkiye bir olmalıdır. Tüm sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, STK’lar ve devlet erkânını kutlamalara davet ediyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde 27 Aralık büyük bir fırsattır. Gelin hep birlikte kutlayalım, dünyaya güç birliği mesajı verelim” dedi.

ANKARA’NIN DOĞUM GÜNÜ

27 Aralık 1919 tarihinde Atatürk Ankara’ya adım attı. Bugünün Ankara’nın en önemli günü olduğunu belirten Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan bugünün önemini şu sözlerle kaydetti, ”27 Aralık 1919 Ankara’nın en önemli günüdür. Ankara’nın doğum günüdür, yeniden doğduğu gündür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankaralılarla, Anadolu halkıyla kaynaştığı ve bütünleştiği, ateş ile barutun buluştuğu gündür.”

TÜRKİYE’NİN KALBİ

“27 Aralık 1919’la birlikte milli mücadele bir halk hareketine dönüşmüştür. 27 Aralık hem işgalci güçlere karşı hem de Anadolu’yu yüzyıllardır ihmal eden, mahrum bırakan Osmanlı tahtına karşı gerçekleştirilen Anadolu ihtilalinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 27 Aralık yeni bir devleti ve Cumhuriyet’i müjdeleyen bir ‘Kızılcagün’dür. 27 Aralık’la birlikte Ankara önce Milli Mücadelenin merkezi, izleyen yıllarda ise Türkiye’nin kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti olmuştur.”

NEDEN ANKARA?

Ankara’nın merkezîleşmesinde coğrafi boyutu öne çıkaran açıklamaların önemli olduğu ancak yeterli olmadığına dikkat çeken Özaslan, “Zira bu yaklaşımda Ankara’nın özgün tarihi ve Atatürk’ün bu tarih hakkında bilgisi ve kanaati dikkate alınmamaktadır. Oysa Atatürk’e göre Ankara’nın seçiminde çok daha önemli iki neden daha vardır. Bunlardan ilki 27 Aralık 1919 öncesinde Ankaralıların Mustafa Kemal ile yakın temas halinde olmasıdır.“

UYGUN ORTAM

“Milli mücadelenin başında geçen Ankaralıların o dönemki tanımlamasıyla “Konguru Paşası” Mustafa Kemal’e adanmışlıkları, Atatürk’ün bilgisi ve talimatları çerçevesinde Ankara’da bağımsızlık doğrultusunda yoğun bir milli mücadele süreci yaşanması ve tüm bunların neticesinde Ankara’nın Heyet-i Temsiliye ve Milli Mücadele için güvenli bir şehir durumuna gelmesidir. Diğeri de çocukluğundan itibaren bir cumhuriyetçi olan Atatürk’ün Ankara’nın 14’üncü yüzyılda Ahiler yönetiminde tecrübe ettiği cumhuriyet deneyimi hakkında bilgi sahibi olması ve ilan edilecek Cumhuriyet rejiminin yaşatılması için en uygun iklimin ve mekânın Ankara olduğunu düşünmesidir“ dedi.

TÜM STK’LARI BEKLİYORUZ

Tüm Türkiye’den herkesi 27 Aralık kutlamalarına beklediklerini de sözlerine ekleyen Özaslan, “27 Aralık’ta Ankara’daki tüm kurum ve kuruluşları kutlamalara bekliyoruz. Özellikle Seymen alayı kortejine ve o akşamki kutlama gecesine herkesi bekliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşları, belediyeleri, üniversiteleri davet ediyoruz. Bu en önemli günümüzün 100’üncü yılıdır. Başkent hepimizindir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde 27 Aralık’ta bir araya gelerek tüm dünyaya bir gövde gösterisi yapmalıyız.”

DÜNYAYA GÜÇ BİRLİĞİ MESAJI VERELİM

“Siyasi kutuplaşmayı bir kenara bırakıp, 82 milyonun her bir ferdinin çok değerli ve eşit olduğunu hissettirecek birlik ve beraberliği o gün yeniden yaşamalıyız. Bunlara ihtiyacımız var. Bu konularda siyaset üstü davranmalıyız. 27 Aralık bunun için büyük bir vesiledir. Tüm devlet erkânını da davet ediyoruz. Gelin hep birlikte kutlayalım, dünyaya bir güç birliği mesajı verelim” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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