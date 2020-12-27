Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde Seğmenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı’nda tören düzendi. Törene Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Seğmenler ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Burada konuşan Başkan Yavaş, 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin en önemli ziyaretlerini Ankara'ya yaptığını söyleyerek, "Onları Ankara ve çevresinden gelerek karşılayan 35 bin kişi, hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırdı. Bu sevda artık savunmanın sona erdiğinin, taarruz zamanının başladığının da habercisi oldu" diye konuştu.

Milletin buradaki kararlılığının, Ankara'nın milli mücadelenin merkezi ve ardından başkent olmasında en önemli adım olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "101 yıl önceki bu hedef ve bu kararlılık bizlere de önemli görevler yüklemektedir. Başkent Ankara sıradan bir yer değildir. Var olanı kullanarak, var olanın sınırlarını aşma gayreti, hayal kurma özgürlüğü ve insan kalabilme onurudur. İnanıyorum ki Ankara'mızı, tarihimize, kültürümüze değerlerimize yaraşır; Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır ve dünya kentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz" dedi.

Programdan sonra Ankara Seğmenler Kulübü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin şerefine oyun sergiledi. Töreni, çevredeki evlerinin pencere ve balkonlarından takip edenler de Türk bayrakları açtı.