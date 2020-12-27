  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde Seğmenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı’nda tören düzendi. Törene Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Seğmenler ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Burada konuşan Başkan Yavaş, 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin en önemli ziyaretlerini Ankara'ya yaptığını söyleyerek, "Onları Ankara ve çevresinden gelerek karşılayan 35 bin kişi, hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırdı. Bu sevda artık savunmanın sona erdiğinin, taarruz zamanının başladığının da habercisi oldu" diye konuştu.

Milletin buradaki kararlılığının, Ankara'nın milli mücadelenin merkezi ve ardından başkent olmasında en önemli adım olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "101 yıl önceki bu hedef ve bu kararlılık bizlere de önemli görevler yüklemektedir. Başkent Ankara sıradan bir yer değildir. Var olanı kullanarak, var olanın sınırlarını aşma gayreti, hayal kurma özgürlüğü ve insan kalabilme onurudur. İnanıyorum ki Ankara'mızı, tarihimize, kültürümüze değerlerimize yaraşır; Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır ve dünya kentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz" dedi.

Programdan sonra Ankara Seğmenler Kulübü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin şerefine oyun sergiledi. Töreni, çevredeki evlerinin pencere ve balkonlarından takip edenler de Türk bayrakları açtı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pekcan: Brexit sürecini dakika dakika takip ediyoruz27 Aralık 2020 Pazar 12:56
  • Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi27 Aralık 2020 Pazar 12:55
  • Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi27 Aralık 2020 Pazar 12:54
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli ve milli torpido ORKA, bizi dışarı bağımlı olmaktan kurtaracak27 Aralık 2020 Pazar 12:53
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi27 Aralık 2020 Pazar 12:53
  • Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor 27 Aralık 2020 Pazar 11:59
  • Ses telleri kesilen köpeklerin eski sağlığına kavuşması imkansız27 Aralık 2020 Pazar 11:57
  • Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarıyla milyonlarca liralık kamu zararı engellendi27 Aralık 2020 Pazar 11:56
  • Bakan Akar: Katil Hafter ve destekçileri Türk unsurlarına saldırı girişiminde meşru hedef olarak görülecektir27 Aralık 2020 Pazar 11:55
  • AB ile İngiltere'nin ana kara problemi Cebelitarık, yeni statüsünü bekliyor27 Aralık 2020 Pazar 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti