Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, işaret diliyle anlatıldı.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Türk işaret diline çevirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi tam metninin Türk işaret dili çevirisi Ankara Üniversitesi TÖMER'in işitme engelli hocalarınca yapıldı. Başarılı çalışmaya katkı verenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İbiş'in linkini paylaştığı videoda, Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü görevlilerinin Gençliğe Hitabe'yi Türk işaret diline çevirerek anlattığı görülüyor.