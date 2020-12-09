Atatürk’ün hatırası Keçiören’de yaşayacak

Keçiören Kalaba Mahallesi’ndeki Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT’inin bahçesinde metruk hâlde bulunan ve Milli Mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılan ‘Atatürk Evi’ni restore edilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT’ini ziyareti sırasında buranın kampüsünde metruk halde bulunan ve Milli Mücadeleye karargâhlık yapmış olan metruk haldeki yapıyı da inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Altınok, “Milli Mücadelemizin ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası olan bu yapıyı restore ederek bu güzel hatırayı hem yaşatacağız hem de geleceğe taşıyacağız.” dedi.

“RESTORASYON TAMAMLANINCA ZİYARETE AÇILACAK”

Altınok açıklamasında, Keçiören’in Milli mücadele acısından önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatarak şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşımızın mimarı ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde aslında Milli Mücadele’nin karargâhına; Keçiören’e gelmiştir. Şuan Meteroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binada Milli Mücadeleyi yönetmiştir. Aynı zamanda TEKNOKENT’in bahçesinde bulunan bu yapıyı da karargâh olarak kullanmıştır. Maalesef şu an metruk bir halde olan yapıyı inşallah en kısa zamanda Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraber restore edip Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında veya daha öncesinde açmış olacağız. Yapının restorasyonunu da aslına uygun şekilde yapıp, Atatürk’ün yaşadığı yer olarak ziyaret edilecek bir mekân haline getireceğiz.”