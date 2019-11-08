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Atatürk'ün selamını 89 yıldır unutamıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, atlı askerleriyle mola verdikleri köylerinde görme imkanı bulan İzmirli 94 yaşındaki Hüseyin Ali Oğan, o anı hala unutamıyor.
Atatürk'ün selamını 89 yıldır unutamıyor

Aliağa ilçesine bağlı Aşağı Şakran Mahallesi'nde yaşayan Oğan, ilerleyen yaşına rağmen bahçesindeki zeytin ağaçlarıyla ilgileniyor, zaman zaman da kahvehanede toplananlarla geçmişe ait anılarını paylaşıyor.

Köylülerin "yaşayan tarih" olarak adlandırdığı Hüseyin Ali Oğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya gözüyle görme fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor.

"O an sürekli gözümde canlanıyor"
O günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Oğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyetin ilk yıllarını çok iyi hatırladığını söyledi.

Yaşlı olmasına rağmen tarlasındaki zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini dile getiren Oğan, fırsat buldukça kahvede oturup gençlerle geçmiş günleri yad ettiğini, özellikle onlara Atatürk'ü anlattığını ifade etti.

1930 yılında Atatürk'ü dünya gözüyle görme imkanı bulduğunu belirten Oğan, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün köyümüzden geçeceği söylendi. Çevre köyler dahil herkes beklemeye başladık. O tarihte 5 yaşındaydım. Gazi'yi göreceğim için çok heyecanlanmıştım. Çünkü onu çok seviyordum. Atatürk Aydın'dan Çanakkale'ye gidiyordu. Haberi duyan herkes yola çıktı. Bir süre sonra atlı askerlerle geldi. Atatürk çok heybetliydi. Atından inmeden selam verdi, hal hatır sordu. Onu gördüğüm için çok şanslıyım. O an sürekli gözümde canlanıyor. Askerler çeşmeden su içti. Sonra önümüzden geçip yola koyuldular. Günlerce köyde onu konuştuk."

"Yaşayan bir tarih"
Aşağı Şakran Mahallesi Muhtarı Rafet Sever ise Hüseyin Ali Oğan'ın köyün en yaşlısını olduğunu ve birçok konuda onun fikirlerine başvurduklarını söyledi.

Atatürk'ü ondan dinlemekten keyif aldıklarını aktaran Sever, "Hüseyin amca bizim için yaşayan bir tarih. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü görmesi bizim için özel bir durum. Atatürk'ü anlatırken çok heyecanlanıyor. Önünde geçip selam vermiş. Her anlattığında da gözlerinden yaşlar geliyor. Biz de Atatürk'ü dinlerken duygulanıyoruz." diye konuştu.

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