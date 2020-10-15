Ateşi yüksek çıkan şüpheli; maske, siperlik ve eldivenle adliyede

SAMSUN'da bıçakla yaralama şüphelisi olarak gözaltına alınan ve hastanede ölçülen ateşi yüksek çıkan Polat P. (16), yapılan koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından yüzüne çift maske ile siperlik, eline de eldiven takılarak, adliyeye sevk edildi.