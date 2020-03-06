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Ateşkes anlaşmasının ardından İdlib'de Türk-Rus devriyesi

Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardığı ateşkes anlaşmasının ardından İdlib'den ilk görüntüler geldi. Görüntülerde Türk ve Rus askerlerinin beraber devriye attığı görülüyor.
Ateşkes anlaşmasının ardından İdlib'de Türk-Rus devriyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de tırmanan gerilimi görüşmek için dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, Türkiye ve Rusya arasında İdlib Mutabakatı imzalanarak ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından bugün İdlib'den ilk görüntüler geldi. Görüntülerde, Rus ve Türk askeri araçlarının birlikte hareket ettiği anlar yer aldı.

BERABER DEVRİYE ATTILAR

Ateşkes imzalanmasının ardından İdlib'den gelen ilk görüntülerde Türk ve Rus askeri araçlarının beraber devriye attığı anlar yer aldı.

İDLİB MUTABAKATININ MADDELERİ

1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

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