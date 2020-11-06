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Ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerine kayıplar verdirildi

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerine kayıplar verdirildi

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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