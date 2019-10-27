ATİD Başkanı Birol Akman: Ankara sahipsiz değil

ATİD Başkanı Birol Akman, Ankara’nın sahipsiz olmadığını belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla dikkatlerini çektiğimiz bürokratlar da artık bizim yanımızda. Hedefimiz Ankara’yı turizmde önemli bir merkez haline getirmek” dedi.

Başkentli turizmciler Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından turizmcilerin sesi olması amacıyla çıkarılan Up To Date dergisinin lansman gecesinde bir araya geldi. Gecenin açılış konuşmasına yapan ATİD Başkanı Birol Akman, Ankara’nın sahipsiz olmadığını vurgulayarak şunları söyledi, “Ankara sahipsiz değil. Yaptığımız çalışmalarla dikkatlerini çektiğimiz bürokratlar da artık bizim yanımızda. Bu farkındalığı oluşturmayı başaran derneğimizin en büyük hedefi, Ankara’yı sağlık, termal, kültür ve kongre turizminde de önemli bir merkez haline getirmek” dedi.

SİYASİLERDEN VE BÜROKRATLARDAN TAM DESTEK

Turizmcilerin bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduğu geceye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç katılım gösterdi.

ANKARA İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİK

Turizmciler tarafından yoğun ilgi gösterilen gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ATİD Başkanı Birol Akman, yayın hayatına başlayan “Up to Date” dergisiyle derneğinin sesini daha da gür çıkağını kaydetti. Göreve geldikleri günden bu yana Ankara turizminin tanıtımına yönelik büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Akman, başarılı projelere hayat verdiklerini anlattı. Akman, sözlerinin devamında şunları söyledi:

HEDEF ANKARA’YI TURİZM MERKEZİ YAPMAK

“Ankara turizminin gelişmesine yönelik gösterdiğimiz gayretler, birçok kurum ve kuruluş tarafından dikkat çekerek, büyük takdir topladı. Ankara sahipsiz değil. Yaptığımız çalışmalarla dikkatlerini çektiğimiz bürokratlar da artık bizim yanımızda. Başkent turizmine yönelik bir farkındalık oluşturmayı başaran derneğimizin en büyük hedefi, Ankara’yı sağlık, termal, kültür ve kongre turizminde de önemli bir merkez haline getirmektir.”

DESTEK VEREN KURUM VE KİŞİLERE TEŞEKKÜR

ATİD’in hayata geçirdiği projelerle Ankara’nın değerine değer kattığını ifade eden Akman, 2020 yılında da Ankara turizminin gelişmesine yönelik projelere devam edeceklerinin altını çizdi. Akman, “Ankara turizmini geliştirmek ve kentimizi Avrupa başkentleri gibi turizmde çekici hale getirmek için gösterdiğimiz çabaları destekleyen ve her zaman yanımızda olduklarını hissettiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

ANKARA TURİZMİNİ EN ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ

Ankara’nın turizm ve kültür değerlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ATİD ile birlikte çalışarak başta Ankara olmak üzere Anadolu turizmini daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirtti. Alpaslan, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı da ATİD yönetimine teşekkürlerini sundu.

61 MÜZE YER ALIYOR

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ise Ankara’nın turizm açısından zengin olduğunu dile getirerek, Roma’ya dayanan bir tarihi olan Ankara’da 61 müzenin yer aldığını kaydetti. Ankara’nın yakın tarih için de çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Erkayıran, Ankara turizminin kentin başkent olması ve siyasetin merkezi olması nedeniyle gölgede kaldığını söyledi. Erkayıran, “Bugün bizlere düşen görev de Ankara’yı hak ettiği şekilde tanıtabilmek. ATİD, bu konuda çalışan en etkin sivil toplum örgütüdür. Ankara turizmine yaptığı katkılardan dolayı dernek yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

ANKARA GİZLİ KALMIŞ BİR MÜCEVHER

Gecede konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, “Birlik olarak Ankara’nın değerlerini ayağa kaldırarak, dünyaya “Biz de varız” diye haykırabilmeliyiz. Bunu birlikte başarabiliriz” dedi. ATİD’i tebrik eden Özer, tüm turizm paydaşlarını da Ankara turizmini geliştirmeye destek olmaya davet etti.

Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç ise “Ankara’ya çok büyük bir keyifle geldim ve kendimi Ankara’nın adeta gönüllü elçisi gibi hissediyorum. Ankara gizli kalmış bir mücevher, bu mücevheri parlatıp ortaya çıkarmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Up To Date Medya Ödülleri sahiplerini buldu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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