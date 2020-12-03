ATİD Başkanı Birol Akman: "En büyük yaptığımız hata..."

ATİD Başkanı Birol Akman, pandemi sürecinde olumsuz söylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyerek, “En büyük yaptığımız hata; sürekli ‘kötüyüz’ algısı oluşturmak. Bu algı hiç birimize bir şey kazandırmıyor aksine kaybettiriyor." dedi.

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği ( ATİD ) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, pandemi sürecine işletmelerin durumunu gazetemize değerlendirdi. Akman, “En büyük yaptığımız hata; sürekli kötüyüz, alınan kararlar yanlış, vaka verileri yanlış gibi söylemlerde bulunmak. Bazı şeyler doğru da olsa hiç birimize bir şey kazandırmıyor.

Kazandırmadığı gibi şehrimize gelen turist sayısını da etkiliyor. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Olumsuz söylemlerde bulunmamalıyız. Bu süreci hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 20

Akman, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’daki işletmelerinde pandemiden etkilendiğini hatırlatarak, “Başkentteki otellerin yüzde 10’u kapalı, yüzde 90’ı açık vaziyette. Açık olan otellerin ise doluluk oranları son alınan kısıtlamalarla birlikte yüzde 20’lere kadar geriledi. Başkentte otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 20 seviyelerinde.”

YÜZDE 70 İLA 80 ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

“Restoranların kapalı olması, otel içindeki restoranların sadece otel müşterisine açık olması, toplantı ve kongrelerin düzenlememesi ise doluluk oranlarının yanında otellerin yan gelirlerini de düşürdü. Bu düşüş ise yüzde 70 ila 80 oranında” diye konuştu.

2021 HAZİRAN’DA HAREKETLENİR

Pandemi dolayısıyla hem Ankara hem Türkiye genelinde toplantı-kongre talebinin düşük olduğunu dile getiren Akman, yasaklar kalktığında bu konuda bir atış yaşanacağını söyledi. 2021’in Haziran ayından itibaren sektörün hareketlenmesini beklediklerini kaydeden Akman, “2021 Haziran ayına kadar doluluklar yüzde 20’den 40’lara kadar çıkabilir. Haziran ayından sonra ise bu sayıların daha da üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

RESTORAN BAZINDAKİ KISITLMALAR KALKMALI

Kısıtlamalar konusunda her hangi bir istek, öneri talebiniz var mı? sorusuna, “restoran bazındaki kısıtlamaların kalkmasını istiyoruz” diye cevap vere Akman sözlerini şöyle sürdürdü, “Al götür yeterli olmuyor. Bu yasağın kalkmasını istiyoruz. Saat kısıtlamasının da tekrardan 23.00 ya da 00.00 aralığına çekilmeli. Oteller olarak ise aşırı derecede bir mağduriyetimiz yok. Ankara otellerinin dışarıdan çok müşterisi olmadığı için çok etkilenmedi ama kongre bazında etkilendik.”

KREDİLER ÇOK İŞİMİZE YARADI

“Devletin verdiği destek kredileri çok işimize yaradı. Bunu unutmamak lazım. Devletin büyük desteği oldu. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması da çok doğru bir karar oldu. Bu uygulamanın 2021 sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra son verilen bir yıl ödemesiz krediler çok işimize yaramasına rağmen faiz oranları bir önceki kredilere göre yüksek kaldı. Bu faiz oranının biraz daha indirilmesini ve kredi limitlerinin biraz daha artırılmasını talep ediyoruz.”

UMUDUMUMUZU KESMEMELİYİZ

Akman, umudumuzu yitirmememiz gerektiğini dile getirerek, “En büyük yaptığımız hata; sürekli kötüyüz, alınan kararlar yanlış, vaka verileri yanlış gibi söylemlerde bulunmak. Bazı şeyler doğru da olsa hiç birimize bir şey kazandırmıyor. Kazandırmadığı gibi şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısını etkiliyor. Biz mahvolduk sakın ha gelmeyin demek, otellerimiz ve restoranlarımız dolmasın müşteri gelmesin, bizim ekonomik durumumuz çok iyi demek. Böyle konuşmamalıyız. İyi niyetli olmalıyız. Vatandaşlardan tek isteğimiz olumlu konuşmalarıdır. Aşı da bulundu. Bir şekilde geçecek bu süreç. Kötüye gitmiyoruz, iyiye gidiyoruz. 2021, 2020’den biraz daha iyi olacak. Umudumuzu kesmemeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA