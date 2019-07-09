ATİD Başkanı: “Turizmde Ankara olmadan olmaz”

“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanun Teklifi” ile ilgili görüşlerini dile getiren Birol Akman, teklifte Başkent Ankara’nın turizminin gelişmesine yönelik hiçbir maddenin bulunmadığını söyleyerek, “Turizmde Ankara olmadan olmaz”

ATİD olarak, turizm tanıtım fonunun ilk dile getirildiği günlerde duydukları memnuniyeti anlatan Akman, “Bu fonun sektörün önemli bir ihtiyacını gidereceğine inandık. Halen de bu görüşü savunuyoruz” dedi. Yakın zamanda Meclis gündemine gelen “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanun Teklifi” ile ilgili beklentilerinin büyük olduğunu, ama Anadolu turizmine yönelik maddelerin yetersiz bulduklarını belirten Akman, şunları söyledi.

“Kanun teklifinde yer alan Yönetim Kurulu’nda coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak için belirlenen üye sayılarının yetersiz olduğunu düşünmekteyiz. Teklife göre, Yönetim Kurulu’nda Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’ni temsil edecek üye sayısı sadece bir. İç Anadolu ile Karadeniz Bölgelerinin turizm noktasındaki ihtiyaç ve sorunları çok farklı olup, bu iki bölgenin tek bir kişi tarafından temsil edilmesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz.”

Aynı zamanda kanun teklifinde belirtilen Yönetim Kurulu’nda sektördeki tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının yer alarak bölgelerini temsil etmesi gerektiğine inandıklarını belirten Akman, “Köklü yapılarıyla çok uzun yıllardır sektörün içinde olan bu STK’ların, bölgesinin turizm sorunlarını bildiğine ve tecrübeleriyle çözüm sunacak projeler üretebilecekleri kanaatindeyiz” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanun Teklifi’nde belirtilen İcra Kurulu’nda sadece Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin temsilcilerinin olmasını da eleştiren Akman, tüm bölge temsilcilerinin kurulda yer alması gerektiğini savundu. Aynı zamanda, teklifin başta Ankara olmak üzere Anadolu turizmine yönelik beklentileri karşılamadığını dile getiren Akman, “Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın turizmde Avrupa başkentleriyle yarışabilmesi için tanıtım atağına ve desteğe ihtiyacımız var. Kanun teklifi, maalesef Ankara için beklentilerimizi karşılamıyor. Turizmde Ankara olmadan olmaz” dedi.

Kanun teklifinde yer alan ve ajansa finansman desteği sağlaması üzere turizm paydaşlarından kesilecek oranların da bölgesel bazda düşünüldüğünde eşit olmadığına inandıklarını kaydeden Akman, Ankaralı turizmciler olarak, makul bir katkı payı oranı ve otelcileri zora sokmayacak bir tahsilat sistemini beklediklerini ifade etti.