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Atığı getir kartı doldur

Kızılcahamam’da yürütülen çalışmalar çerçevesinde atığını ayrıştıran vatandaşlar, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı yerlerde alışveriş yapabilecek.
Atığı getir kartı doldur

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kızılcahamam Belediyesi tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde atığını ayrıştıran vatandaşlar, vatandaşların konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem tarafından kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlar, anlaşmalı yerlere giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Proje kapsamında vatandaşlarımızın evsel atıklarından ayrıştırdığı ambalaj atıkları karşılığında geri dönüşüm kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlarımız, kazandığı puanlar ile belirlediğimiz yerlerden alışveriş yapabilecek. İlçemize ve ülke ekonomimize katkı sağlayacak Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kartı uygulamasını başlattık. Burada kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılacak. Proje kapsamında yapmış olduğu ayrıştırma sonucunda atık toplama merkezine ve standımıza attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile belirlenen kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak. Vatandaşlarımız attığı atık kadar puan kazanacak.” dedi.

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Getirilen geri dönüşüm atıklarının puanlama sistemi yapıldıktan sonra vatandaşlarımız, Kızılcahamam Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gelerek buradan Sıfır Atık çeklerini alıp harcama yapılabilecek

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