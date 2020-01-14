  • BIST 121.284
  • Altın 292,064
  • Dolar 5,8792
  • Euro 6,5351
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Atık araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu

Artvin Çoruh Üniversitesi Acarlar Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 4 öğrenci, atık araç lastiklerinden yaptıkları kedi evlerine sığınan kedileri mamalarla besliyor
Atık araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde, 4 üniversite öğrencisinin atıl durumdaki araç lastiklerinden yaptığı evler, soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak yuva oldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Acarlar Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmet bölümünde okuyan Sedanur Karameşe, Züleyha Ök, Betül Kaplan ve Beyzanur Hallaç, sokak kedileri için Kedi Evi Projesi geliştirdi.

Belediyeden izin alan öğrenciler, atık lastiklerinden yaptıkları kedi evlerini, ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Her gün kedi evlerini dolaşan öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla kedilerinin karnını doyuruyor.

Öğrencilerden Beyzanur Hallaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda hocalarının kendilerinden farkındalık yaratacak sosyal bir proje geliştirmelerini istemesi üzerine Kedi Evi Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının kışın soğukta yaşadığı sorunları gördüklerini belirten Hallaç, "İlçemizde sokakta yaşayan kediler bir hayli fazla. Biz de onları düşünerek böyle bir proje yaptık. Sadece ödev olarak yapalım bitsin, diye düşünmedik. Halkın desteğini alarak sürekli olmasını istedik. Hayvanlar için atılan küçük adımların insanlık için büyük adım olacağını düşünüyorum." dedi.

Sedanur Karameşe de harçlıklarından ayırdıkları parayla mama alıp kedi evlerine koyduklarını ifade ederek, kedilerin yaptıkları evlere sığınıp bıraktıkları mamaları yemesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise üniversiteli öğrencilerin bu tarz sosyal projelerine belediye olarak her daim destek olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bizden destek istedi, biz de severek destek olduk. Çünkü bizim de düşündüğümüz bir çalışmaydı. Bunun üniversite öğrencilerinden gelmesi, bizim için oldukça sevindiriciydi. Kedi evlerini Borçka'nın muhtelif yerlerine koyduk. Bu kış aylarında sokaktaki kediler için yaşam alanı oluşturduk."

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Recep Aktuğ hayatını kaybetti14 Ocak 2020 Salı 09:02
  • Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı14 Ocak 2020 Salı 08:58
  • Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya14 Ocak 2020 Salı 08:56
  • Malezya'da 154 kobra yılanı ele geçirildi14 Ocak 2020 Salı 08:54
  • Halk Olarak Dünya Siyasetimizi Nasıl Okuyoruz?14 Ocak 2020 Salı 00:05
  • Tarih Yazılırken14 Ocak 2020 Salı 00:04
  • Aksaray'da ilginç olay13 Ocak 2020 Pazartesi 18:50
  • Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 16:25
  • Kara kış hem çile hem güzellik getirdi13 Ocak 2020 Pazartesi 11:59
  • Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci13 Ocak 2020 Pazartesi 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti