Atık ilaçlar çöp değildir

Pursaklar Belediyesi, ilaçların toplanmasına yönelik başlatılan proje kapsamında ilk atık ilaç toplama kutuları ilçedeki tüm eczanelere kondu.

Temiz çevre ve sağlıklı toplum için vatandaşların evlerinde bulunan kullanmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, gelişigüzel atıldığında çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla belediye ekiplerince ilçedeki eczanelere yerleştirilen Atık İlaç Toplama Kutularına vatandaşlar atık ilaçlarını bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını koruyabilecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki haftada bir eczaneleri dolaşarak toplanan atık ilaçları alacak. Atık ilaçlar, Pursaklar Belediyesi’ne ait geçici atık depolama alanında bekletilerek bertaraf işlemi gerçekleştirilecek.

‘‘Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza desteğe davet ediyorum’’

Sıfır atık projesine büyük önem veren ve bu kapsamda başarılı çalışmaları hayata geçiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bu proje ile doğamızı ve hemşehrilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Süresi dolan, kullanılmayan ya da tarihi geçmiş tüm ilaçların vatandaşlarımız tarafından çöpe atılmadan eczanelerimizdeki atık ilaç kutularında değerlendirmelerini bekliyoruz. Belediye olarak, bu atık ilaçların çevreye zarar vermeden imhasını gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza desteğe davet ediyorum" dedi.