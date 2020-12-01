  • BIST 1.325
  • Altın 455,850
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 5 °C
»

Atık ilaçlar çöp değildir

Pursaklar Belediyesi, ilaçların toplanmasına yönelik başlatılan proje kapsamında ilk atık ilaç toplama kutuları ilçedeki tüm eczanelere kondu. 
Atık ilaçlar çöp değildir

Temiz çevre ve sağlıklı toplum için vatandaşların evlerinde bulunan kullanmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, gelişigüzel atıldığında çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla belediye ekiplerince ilçedeki eczanelere yerleştirilen Atık İlaç Toplama Kutularına vatandaşlar atık ilaçlarını bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını koruyabilecek.

dsc_5909.jpg

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki haftada bir eczaneleri dolaşarak toplanan atık ilaçları alacak. Atık ilaçlar, Pursaklar Belediyesi’ne ait geçici atık depolama alanında bekletilerek bertaraf işlemi gerçekleştirilecek.

dsc_5911.jpg

‘‘Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza desteğe davet ediyorum’’
Sıfır atık projesine büyük önem veren ve bu kapsamda başarılı çalışmaları hayata geçiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bu proje ile doğamızı ve hemşehrilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Süresi dolan, kullanılmayan ya da tarihi geçmiş tüm ilaçların vatandaşlarımız tarafından çöpe atılmadan eczanelerimizdeki atık ilaç kutularında değerlendirmelerini bekliyoruz. Belediye olarak, bu atık ilaçların çevreye zarar vermeden imhasını gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza desteğe davet ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öveçler’e Çankaya Evi01 Aralık 2020 Salı 06:00
  • Türkiye'nin "ensiyez ekmeği" Halk Ekmek'ten01 Aralık 2020 Salı 05:31
  • Ekin Yüzme Havuzu yükseliyor01 Aralık 2020 Salı 04:37
  • Keçiören'de süs havuzlu otopark için geri sayım01 Aralık 2020 Salı 03:34
  • Dolandırıcılara karşı uyardılar01 Aralık 2020 Salı 02:30
  • Keçiören’e 5 yeni kütüphane geliyor01 Aralık 2020 Salı 01:36
  • Keçiören’de sıkı koronavirüs denetimi30 Kasım 2020 Pazartesi 06:05
  • Koruma altında yetişecek30 Kasım 2020 Pazartesi 06:04
  • Kore Gazileri sergiyle anıldı30 Kasım 2020 Pazartesi 06:03
  • Yalnız bırakılmıyor30 Kasım 2020 Pazartesi 06:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti