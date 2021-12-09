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Atık kızartma yağları 'ormana dönüşecek'

İzmir'de başlatılan projeyle kullanılmış yemeklik yağların biyodizele dönüştürülmesiyle elde edilen gelir, yeni orman alanlarının kurulması için harcanacak.
Atık kızartma yağları 'ormana dönüşecek'

Ege Orman Vakfı, DB Tarımsal Enerji ve DG Doğru Geri Kazanım şirketleri tarafından başlatılan projeyle atık yağların toplanması, çevreci bir yakıt olan biyodizel üretiminin ve orman alanlarının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında kampanyaya katılacak vatandaşlar, evlerindeki atık yağları, toplama merkezlerine bırakacak. Geri kazanım firması tarafından toplanacak yağlar, Torbalı ilçesindeki biyodizel üretim tesisine gidecek. Üretilen biyodizelin satılmasıyla elde edilen gelir, Ege Orman Vakfı'na yeni orman alanlarının kurulması için bağışlanacak.

Proje ortaklarından DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 bin ton atık yağın toplanarak ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

Ancak buna rağmen her 100 kişiden 90'ının atık yağlarını lavaboya döktüğüne dikkati çeken Borovalı, şu bilgileri verdi:

"Yağların dökülmesinin su kaynaklarının kirlenmesine yol açmak başta olmak üzere çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği, ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor. Bu nedenle yağların, geri dönüşüme kazandırılması büyük önem taşıyor. İzmir'de hayata geçirilecek projede geri dönüşüm ekonomisi modeline uygun olarak atık bitkisel yağlar, çevreci yakıt biyodizele dönüştürülecek. Bu yönüyle de ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanacak. Hedefimiz İzmir'de başlayan bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak."

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili de projenin "Atık Yağlarınız Ormana Dönüşüyor" ismiyle hayat bulacağını ifade etti.

Bilgili, "1 litre atık yağ, suya karıştığında 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 45 aylık suyunu kirletmektedir. Bu projeyle su kaynaklarının korunması ve enerji sağlanacak. Bunun yanı sıra en önemli karbon yataklarından biri olan ormanların oluşması sağlanacaktır." dedi.

Evlerinde biriktirdikleri atık bitkisel yağları toplama noktalarına bırakmak isteyenlerin Ege Orman Vakfı ile temasa geçebilecekleri belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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