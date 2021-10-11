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Atık sebze ve meyveler gübreye dönüşüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Topraktan aldığımızı toprağa verelim” sloganı ile Ankara Toptancı Hali’ndeki atık yaş ve sebzeleri çöpe atmadan gübre üretiyor.
Atık sebze ve meyveler gübreye dönüşüyor

Sürdürülebilir çevre anlayışını yaygınlaştıran projelere imza atarak daha önce park ve rekreasyon alanlarından biçilen çimleri gübreye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de atık yaş sebze ve meyveleri gübreye dönüştürmeye başladı.

BAŞKAN YAVAŞ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Hayatın her geçen gün daha da pahalılaştığı bugünlerde geri dönüştürülebilir hiçbir ürünü ziyan edemeyiz. Bu amaçla sebze halinden topladığımız atık sebze ve meyveleri organik gübreye dönüştürerek çiftçimize dağıtacağız”dedi. 

“TOPRAKTAN ALDIĞIMIZI TOPRAĞA VERELİM”
       
Büyükşehir Belediyesi BELKA A.Ş. ile Ankara Toptancı Hali arasında imzalanan protokol kapsamında atık yaş sebze ve meyveler toplanarak geri dönüşümle bundan sonra gübreye dönüştürülecek.
      
Toptancı Hali’nde çöpe atılmak üzere ayrılan yaş sebze ve meyveyi değerlendiren BELKA A.Ş. “Topraktan aldığımızı toprağa verelim” sloganı ile organik gübre üretmek için harekete geçti. 

ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE BAŞKENT’TEKİ TARIM ARAZİLERİNDE KULLANILACAK

Ankara Toptancı Hali’nden BELKA Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi’ne getirilen atık yaş sebze ve meyvelerin kompostlama işlemi sonucunda organik gübreye dönüştürüldüğü bilgisini veren Merkez Proje Müdürü Gül Barut, üretilen organik gübrenin tarım arazilerinde kullanılacağını söyledi.
      
Tasarruf odaklı anlayışla tarım arazilerinden yüksek verim elde etmeyi de amaçladıklarının altını çizen Barut, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çevre dostu anlayışı ile park ve bahçelerde biçilen çimleri ve Ankara Toptancı Hali’nden topladığımız atık yaş sebze ve meyveleri BELKA Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi’ne getirip organik gübreye dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz bu gübreyi daha sonra toprağını ekime hazır hale getiren çiftçilerimize vereceğiz.”

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