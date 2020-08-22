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Atık topladığı çuvalda uyurken bulunan çocuk, koruma altına alındı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta atık kağıt toplama çuvalında uyurken bulunan Suriye uyruklu Ahmet Ahmari (15) koruma altına alındı. Ahmari’nin ailesinin ülkesindeki iç savaşta öldüğü belirtildi.
Atık topladığı çuvalda uyurken bulunan çocuk, koruma altına alındı

Altıntıp Mahallesi 838 Sokak'ta esnaf, bırakılan atık kağıt toplama çuvalının içinde hareketlilik olduğunu gördü. Bir sokak köpeğinin de yanından ayrılmadığı çuvalın içine bakanlar uyuyan bir çocukla karşılaştı. Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine Müdürlükten 2 görevli bölgeye gönderildi. Çocuğun hasta olabileceği ihtimali üzerine ateşi ölçüldü. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan çocuk görevliler tarafından uyandırılıp, çuvalın içinden çıkarıldı. Koruma altına alınmak istenen çocuk paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı.

Görevlilerin peşinden gittiği Suriye uyruklu çocuğun Ahmet Ahmari olduğu, daha önce de sokaklarda yatarken bulunup, birçok kez koruma altına alındığı, ancak her defasında yurttan kaçtığı ortaya çıktı. Ailesi Suriye'de öldüğü öğrenilen çocuk, yakalanıp yurda götürüldü.

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