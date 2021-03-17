  • BIST 1.562
  • Altın 420,856
  • Dolar 7,5138
  • Euro 8,9454
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Atık ürünler geri dönüştürülüyor, can dostlara sıcak yuva oluyor

Etimesgut Belediyesi, geri dönüşüm ürünlerini kedi, köpek ve kuşlar için birer sıcak yuvaya dönüştürüyor.
Atık ürünler geri dönüştürülüyor, can dostlara sıcak yuva oluyor

Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü marangoz ekipleri, kullanılmayan atık ürünleri atölyelerde kesiyor, biçiyor, boyuyor ve yepyeni yuva haline getiriyor. Eski bir makara, palet, koltuk, kitaplık gibi ürünler hünerli ellerde yeniden hayat buluyor, atılmak yerine canların yuvası oluyor. Belediye atölyelerinde üretilen kulübe ve yuvalar, belediye park ve bahçelerine yerleştiriliyor, talep eden site yönetimlerine ulaştırılıyor.

vlcsnap-2021-03-16-10h05m43s206---kopya.png
Dönüştürüldüğü ürünün durumuna göre hepsi birbirinden model ve motiflere sahip yuvalar sokak hayvanlarının yeni adresi oluyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeşmelere restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor18 Mart 2021 Perşembe 00:15
  • 12 mahalleye sulama borusu desteği18 Mart 2021 Perşembe 00:14
  • "Mekansal Kümeler Perspektifinde Kalecik İlçesi Kalkınma Vizyonu" projesi hayata geçiyor18 Mart 2021 Perşembe 00:13
  • Sokak köpekleri için kulübe yaptılar18 Mart 2021 Perşembe 00:12
  • Spor Akademisi’nde dersler yeniden başladı17 Mart 2021 Çarşamba 04:28
  • Kaykayını alan parkura koştu17 Mart 2021 Çarşamba 03:23
  • 4 bin yıllık tarihi sergi17 Mart 2021 Çarşamba 02:21
  • Altındağlı kadınlara altın bilezik17 Mart 2021 Çarşamba 01:20
  • Tekvandoda madalya zamanı17 Mart 2021 Çarşamba 00:27
  • Okullarda atık yarışması17 Mart 2021 Çarşamba 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti