Atık ürünler geri dönüştürülüyor, can dostlara sıcak yuva oluyor

Etimesgut Belediyesi, geri dönüşüm ürünlerini kedi, köpek ve kuşlar için birer sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü marangoz ekipleri, kullanılmayan atık ürünleri atölyelerde kesiyor, biçiyor, boyuyor ve yepyeni yuva haline getiriyor. Eski bir makara, palet, koltuk, kitaplık gibi ürünler hünerli ellerde yeniden hayat buluyor, atılmak yerine canların yuvası oluyor. Belediye atölyelerinde üretilen kulübe ve yuvalar, belediye park ve bahçelerine yerleştiriliyor, talep eden site yönetimlerine ulaştırılıyor.



Dönüştürüldüğü ürünün durumuna göre hepsi birbirinden model ve motiflere sahip yuvalar sokak hayvanlarının yeni adresi oluyor.