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Atık yağlar dönüştürülüyor

Çankırı Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında şehrin farklı noktalarına yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezleri ile kafe, lokanta, yurt gibi yerlerde biriken bitkisel atık yağları toplayarak geri dönüşüm firmasına teslim etti. 
Atık yağlar dönüştürülüyor

Çankırı Belediyesi çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüme ve ekonomiye katkı sağlamak amacı ile başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni yürütmeye devam ediyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce Abdülhalik Renda Mahallesi Orköy Sokak, Yenimahalle Bademlik Cami yanı, Buğday Pazarı Mahallesi halı saha yanı, Buğday Pazarı Mahallesi Panorama Parkı, Tuzlu Bağları TOKİ ile Koza Life Parkı çevresi olmak üzere şehrin altı farklı noktasına yerleştirilen mobil atık getirme merkezlerine vatandaşlar da atıkları getirerek uygulamaya destek veriyor.

Geçtiğimiz yıl 5400 kg bitkisel atık yağ getiren Çankırı halkının bu yılın ilk dokuz ayında biriktirdiği bitkisel atık yağ oranı yaklaşık 4 tona ulaştı. Geri dönüşüm firması tarafından belirli aralıklar ile toplanan atık yağlar, geri dönüşümde kullanılmak üzere geri dönüşüm tesislerine götürülüyor.

Vatandaşların bitkisel atık yağları pet şişelere koyarak toplama noktalarına ulaştırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, amaçlarının kanal tıkanıklıklarının önüne geçmek ve su kaynaklarını korumak olduğunu söyledi. Esen, “Bilinçsizce lavaboya ve çöpe dökülen bitkisel atık yağlar, nehirlere, göllere ve denizlere ulaşarak binlerce litre temiz su kaynağımızı kirletiyor. Sadece insanoğlunun değil doğadaki diğer canlıların yaşamını da tehlikeye sokuyor. Belediyemizin başlattığı uygulama ile mobil atık merkezlerimizden, kafe, lokanta ve yurt gibi yerlerden düzenli olarak topladığımız atık yağlar sayesinde çevreye verilen zararları en alt seviyeye düşürmeye çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da yüksek bilinç ve anlayış bekliyoruz.” dedi.

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