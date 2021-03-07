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Atıkla mücadele devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini sürdürüyor. 
Atıkla mücadele devam ediyor

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkiinde bulunan gecekondu, çadır ve barakalar tek tek kaldırılıyor. Bölgede 781 kamyon hafriyat toplanırken, ağustos ayından itibaren kent genelinde ise toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

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KENT GENELİNDE AĞUSTOS AYINDAN İTİBAREN TOPLAM 4 BİN 805 KAMYON HAFRİYAT TOPLANDI
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle, 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren devam eden çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkii’nde 175 gecekondu ile 111 baraka ve çadır kaldırılırken, 781 kamyon da hafriyat toplandı.

Kent genelinde ise atıkla mücadelesini sürdüren Büyükşehir ekipleri, 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Altındağ ile Çankaya'da 303 gecekondu, 136 baraka ve 62 çadırı bertaraf ederken toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat ve atık topladı.

TEHLİKE ARZ EDEN NOKTALAR TEK TEK BELİRLENİYOR 
Çevre kirliliğine neden olan alanlarda hafriyat, moloz ve katı atıkların titizlikle toplandığını belirten Kent Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Halk sağlığını tehdit eden ve uzun zamandır süregelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Hacıbayram Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde başlattığımız atık temizliği çalışmalarımıza Dikmen ve İskitler bölgesiyle devam ettik. Bu bölgelerdeki temizlik çalışmalarımızı başarıyla tamamlayarak toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat alımı gerçekleştirdik. Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkiinde atık toplama çalışmalarımızı bitirdikten sonra ekiplerimizin tespit ettiği olumsuzluk içeren bölgelerde uygulamalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

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MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR
Çiğdem Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Aslan ise yaşadıkları mahallenin çevre kirliliği ve güvenlik sorunu yaratan olumsuzluklardan arındırılması nedeniyle rahat bir nefes aldıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Şirindere bölgesi mahallemizin uzun süredir kanayan yarasıydı. Burası adeta sosyal vaka şeklinde sorunlu bir yerdi ve her türlü suç işleniyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için birçok girişimimiz oldu. En son Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük ve kısa sürede önemli bir temizlik gerçekleştirildi. Hiçbir sorun yaşanmadan gerçekleştirilen bu çalışmalardan tüm komşularımız ve mahalleli büyük mutluluk duyuyor. Mansur başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.”

Mahalle sakinleri de duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ekiplere şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Fatih Fethi Aksoy: “Burası 10 yıldır mahallemizin hem asayiş hem de çevre temizliği konusunda çok sıkıntılı bir yeriydi. Büyükşehir Belediyemizin 1,5 aydır süregelen çalışmasıyla çok güzel bir duruma geldik.”
-Elvan Akbay: “1991 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Son 10 yıldır çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorduk. Bu sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediyesi çözdü. Nasıl söyleyeceğim, kelimelere nasıl dökeceğim bilmiyorum ama çok müteşekkiriz. Mansur başkana çok teşekkür ediyorum." 

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