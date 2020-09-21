Atıkla mücadele devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında toplum ve çevre sağlığını önceleyen temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi sürecinde kent genelinde geniş çaplı atık temizliğini ara vermeden sürdürüyor.

ÜÇ KOLDAN ÇALIŞMA

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin üç koldan yürüttüğü çalışmalar kapsamında halk ve çevre sağlığını tehdit eden ve güvenlik riski oluşturan çadır, baraka ve metruk yapılar tek tek yok ediliyor.

Uzunyol Caddesi’nden başlanan ve Başkent’in bir çok noktasında yapılan inceleme sonucunda kağıt, plastik, hurda, ambalaj ve moloz atıklarının depolandığı alanların tahliye işlemlerine başlanırken, son olarak Dikmen Keklikpınarı Mevkii’nde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede de temizlik operasyonu gerçekleştirildi.

“ANKARA’YA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLERDEN KURTULACAĞIZ”

Dikmen Keklikpınarı’nda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, atık temizliği konusunda şu bilgileri verdi:

“Başkentimizin kentsel dönüşüm alanı içindeki eski gecekondu bölgeleri; evsizlerin, kağıt toplayıcıların ve aranan şahısların barınağı haline gelmişti. Bu durum hem şehrin emniyet ve asayişine hem de temizlik ve hijyenine bu salgın döneminde ciddi zararlar veriyordu. Mansur Yavaş belediyeciliğinin ortak akıl anlayışı doğrultusunda belediyemizde bir toplantı yaptık. Ankara’da 38 bölge tespit ettik. Bunlardan 30’u şu anda bulunduğumuz Dikmen Çaldağı bölgesi ve civarında, 8 tanesi de şehrin değişik bölgelerinde. Temizlik operasyonuna İskitler dahil Altındağ bölgesi ile Varlık Mahallesini de ilave ettik. 24 Ağustos’tan itibaren bugüne kadar 942 kamyonla hafriyat kaldırdık, 44 metruk yapıyı yıktık. 40 baraka ve 12 çadırı bertaraf ettik. Kaldırdığımız yerlerde kalıcı çözüm getirmek için giriş çıkışları da kapatacak düzenlemeler yapacağız ve Ankara’ya yakışmayan bu görüntülerden kurtulmaya çalışacağız.”

Ankara genelinde atık temizliğinin hızlandırıldığını vurgulayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Saha Sorumlusu Aysu Kırmızı ise şöyle konuştu:

“Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda Başkentimizde yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kent estiğine aykırı gelen olumsuzlukları kaldırmak amacıyla atık temizliği çalışmalarını başlattık. Bu proje kapsamındaki çalışmalarımızı Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmekteyiz. Çalışmalarımıza Uzunyol Caddesi ile başladık bugün de Keklikpınarı Caddesi ile devam etmekteyiz. Birçok yerde kaçak su ve elektrik tespit ederek ilgili kurumlara ilettik ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağladık.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Dikmen Keklikpınarı’ndaki metruk yapı, baraka ve çadırlardan dolayı sağlığından ve güvenliğinden endişe ederek Ankara Büyükşehir Belediyesine başvuran vatandaşlardan biri olan Murat Macuroğlu da, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin burada yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Onlar sayesinde rahat ve güvenli bir yaşam süreceğiz. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.