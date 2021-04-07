Atıklar doğal gübreye dönüşecek

Kızılcahamam Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında meyve ve sebze atıklarını kompost makinesiyle dönüştürerek doğal gübre üretiyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinamız aylık 400 kilogram doğal gübre üretiyor. Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi olan ilçemizde pazarımızdan getirdiğimiz atık sebze ve meyveleri gübreye dönüştürüyoruz. Gübreleri de park ve bahçelerde kullanıyoruz.” dedi.

Kızılcahamam Belediyesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesine doğal gübre üretim çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor. Laboratuvar değerleri bakımından birinci sınıf kalitede ölçümleri yapılan gübreler hem belediyenin park ve bahçelerinde kullanılıyor hem de evlerindeki sebze ve meyve atığını getiren vatandaşlara paketlenerek hediye ediliyor.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz dedi.

