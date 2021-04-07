  • BIST 1.418
  • Altın 456,168
  • Dolar 8,1525
  • Euro 9,6895
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Atıklar doğal gübreye dönüşecek

Kızılcahamam Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında meyve ve sebze atıklarını kompost makinesiyle dönüştürerek doğal gübre üretiyor.
Atıklar doğal gübreye dönüşecek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinamız aylık 400 kilogram doğal gübre üretiyor. Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi olan ilçemizde pazarımızdan getirdiğimiz atık sebze ve meyveleri gübreye dönüştürüyoruz. Gübreleri de park ve bahçelerde kullanıyoruz.” dedi.
Kızılcahamam Belediyesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesine doğal gübre üretim çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor. Laboratuvar değerleri bakımından birinci sınıf kalitede ölçümleri yapılan gübreler hem belediyenin park ve bahçelerinde kullanılıyor hem de evlerindeki sebze ve meyve atığını getiren vatandaşlara paketlenerek hediye ediliyor.

dsc_3672.jpg
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metruk yapılar bir bir yıkıldı08 Nisan 2021 Perşembe 00:20
  • Camiler Ramazan’a hazırlanıyor07 Nisan 2021 Çarşamba 04:21
  • Parklar yağmur suyu ile sulanacak07 Nisan 2021 Çarşamba 03:22
  • Şehit Kubilay Mahalle Konağı'nın yapımında sona yaklaşıldı07 Nisan 2021 Çarşamba 01:24
  • Öğretmenler tiyatro sahnesinde07 Nisan 2021 Çarşamba 00:28
  • 2 yılda 200 milyon yatırım 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
  • Başkan Altınok çocuklara satranç takımı hediye etti07 Nisan 2021 Çarşamba 00:26
  • Aylık 800 kilogram doğal gübre üretiliyor07 Nisan 2021 Çarşamba 00:25
  • Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor07 Nisan 2021 Çarşamba 00:23
  • Memur-Sen'den suç duyurusu07 Nisan 2021 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti