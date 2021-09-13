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Atıklar dönüşüyor ekonomiye can veriyor

Mamak Belediyesi, ilçede faaliyete geçirdiği Ankara’nın ilk 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.
Atıklar dönüşüyor ekonomiye can veriyor

Kağıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atığın dönüşümü yapıldığı tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle çevreye, doğaya ve yeşile saygılı çevre anlayışıyla yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

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Atık ayrıştırma merkezimizi kuruyoruz

Tesiste nitelikli atıkları geri kazandırıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kompost Ünitemizde meyve ve sebze atıklarını dönüştürerek kompost malzeme üretimi yapıyoruz. Toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak geliştiren organik katkı maddesi olan kompostu gübre olarak kullanıyoruz. Bu tesisimizde yapılan çalışmalardan sadece bir tanesi. Şimdide tesisimizi daha işlevsel hale getirmek adına atık ayrıştırma merkezimizi kuruyoruz” dedi.
 

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