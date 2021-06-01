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Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Mamak Belediyesi atıkları ekonomiye kazandırıyor. Mamak Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara’nın ilk 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ilçeye kazandırdı.
Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan “ Sıfır Atık Projesi” kapsamında Samsun Yolu üzerinde bulunan 1562 metrekarelik alana sahip sosyal tesis binasında 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni hizmete açtı. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına hizmete açılan tesiste kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul ediliyor.  Vatandaşlar atıklarını isterlerse kendileri getirecek, dileyen de Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak atıkları bulundukları adreslerden aldırabilecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeşil ekonominin herkes için bir zorunluluk olmakla birlikte temiz bir çevre ve enerji üretimi için çok önemli bir basamak olduğunu kaydederek, “Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız birinci sınıf atık getirme merkezimizin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandıracak

Tesisin geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlayacağını vurgulayan Köse, “Nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabileceği tesisimizi hizmete açtık. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak. Bu çalışmamızla birlikte organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tesisimizde toplantı ve seminer alanları da oluşturarak ilerleyen süreçte burada çevre bilincine dair seminerler düzenleyeceğiz. Merkezimizin içinde idari ofisler de yer alıyor. Vatandaşlarımızın ve saha ekiplerimizin topladıkları atıkları getirebileceği merkezimizde, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlamış olacağız. Merkezimizin sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin temel yapı taşlarından biri olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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14 farklı alanda depolama hizmeti
Köse, atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin en üst düzeyde alındığını vurgulayarak “Ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kâğıt, tıbbi atık, pil ve yağ gibi 13 farklı alanda depolama hizmeti ilçemize kazandırılmış oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle geri dönüşüm noktasında attığımız adımların, merkezimizin tekraren hayırlara vesile olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sıfır atık projesinin himayelerinde gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, emeği geçen herkesle birlikte çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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