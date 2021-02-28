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Atıklar yuvaya dönüşüyor

ABB ANFA Ağaç Atölyesi ekipleri atık ağaç kök ve dallarından Başkent’in parklarında yaşayan kedi, köpek ve kuşlara ev yapıyor. Atölye, Başkentlilere barınakların satışını yapmayı da planlıyor. 
Atıklar yuvaya dönüşüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Fuar Ağaç atölyesi soğuk kış günlerinde hayvanların en çok ihtiyaç duyduğu barınakları atık malzemelerden üretmeye başladı. Ağaç Atölyesi ekipleri parklarda yaşayan kedi, köpek ve kuşlar için atık ağaç kök, dal ve gövdelerinden parkların estetik yapısına uygun ev üretiyor. ANFA Ahşap Atölyesi, talep olduğu ölçüde Başkentlilere bu ağaç evlerinden satış yapmayı da planlıyor. 

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SERİ ÜRETİM YAPACAĞIZ 
Çevreye duyarlılığı artıracak şekilde üretim yapan ANFA Ağaç Atölyesi Ustabaşı Hamit Ertürk, “ANFA Ağaç Atölyesi olarak, Ankara’nın parklarına ve tüm yeşil alanlarına yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni tesis ettiğimiz atölyemiz ve son sistem makinalarımızla daha seri üretimler yapacağız” dedi. 

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BARINAK SATIŞI PLANLANIYOR
Başkent’in parklarında yaşayan sokak hayvanları için park yapısına uygun barınaklar üreten ABB ANFA Ağaç Atölyesi talep olduğu ölçüde barınak almak isteyen Başkentlilere de satış yapacak. Ahşap ürünlerinin yanı sıra birçok özel ürettiği ürünü ANFA Bitki Evi’nden Başkentlilerin satışına sunan Atölye, baharın gelmesiyle birlikte Feza Gürsey Bilim Merkezi ile çocukları üretime teşvik edecek şekilde projeler hayata geçirmeyi planlıyor. 

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PARKLAR İÇİN DEKOR ÜRETİLİYOR
Kuruyan ağaç gövdeleri, kökleri, budanan dallar ve çeşitli geri dönüşüm malzemeleri ahşap atölyesinde yoğun olarak kullanılıyor. Atölye parklarda tren, kuğu, at, kelebek, köpek, geyik figürleri, salıncak, kitaplık, oturma grubu, bank gibi hem vatandaşın kullanacağı hem de parklar için dekor olacak ürünler üretiyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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