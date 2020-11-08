  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor

Edirne'de yaşayan emekli Tayyar Erguvan, (62) topladığı atık malzemelerden, eski savaşlarda kullanılan Amerikan, İngiliz, Rus ve İtalyan askeri savaş gemileri, tank ve kamyon gibi zırhlı araçların gerçeğine göre birebir maketini yapıyor. 
Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sivil memur olarak emekli olan Tayyar Erguvan, topladığı atık malzemelerden eski savaşlarda kullanılan askeri gemi ve zırhlı araçların maketlerini yapıyor. Erguvan, hiçbir eğitim almadan 45 yıl önce başladığı maketçilikte, 1930'da Amerikan askeri zırhlı aracından İngiliz savaş gemilerine, Rus ve İtalyan askeri zırhlı araçlardan savaşta malzeme ve asker taşıyan kamyonlara kadar hepsinin birebir maketini yaparak, tarihe ışık tutuyor.

'ÇOCUKKEN TAHTA OYUNCAK YAPARAK BAŞLADIM'

Çocukken tahta oyuncak yaparak maketçiliğe başladığını söyleyen Tayyar Erguvan, "Bir dönem askeri birlikte memur olarak çalıştım ve emekli oldum. Maket işini 1975 yılından bu yana yapıyorum. Yaptığım maketleri tamamen internetten buluyorum. Daha önce televizyonda izlediğim filmlerden de gördüğüm gemileri yapıyordum. Savaşlarda kullanılan araçlara yönelik, 1930'lu yıllar ve 2'nci Dünya Savaşı ağırlıklı olarak çalışıyorum. 1930'dan 1980'e kadar çalıştığım modeller var. Maketleri; dekota, alüminyum folyo ve akrilik su bazlı boyalar ile tamamen atık malzemelerden yapıyorum. Yaklaşık 35-40 tane daha yaptıktan sonra bir sergi açmayı düşünüyorum" dedi.

'ÖLÇEKLİ GERÇEĞİ İLE BİREBİR YAPTIM'

Askeri araçların yanı sıra, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un gemilerini de ölçekleriyle birebir yaptığını söyleyen Erguvan, "Gemileri yapmam 10 yıl sürdü. Bu gemilerden 40 tane yaptım. Yaptığım gemilerin büyük kısmını sattım ve bazılarını da hediye ettim. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte 15 askeri maket yaptım. Yaptığım araçlar 1’e 35 ölçeğinde gerçek araçlar. Kazmasından küreğine her türlü malzemeyi fotoğrafında ne görüyorsam aynı şekilde işliyorum. Hedefim sergi açmak" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak08 Kasım 2020 Pazar 10:17
  • Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'08 Kasım 2020 Pazar 09:52
  • Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı08 Kasım 2020 Pazar 09:49
  • Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç öldü  08 Kasım 2020 Pazar 09:48
  • 'Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması' etkinliği sanal ortamda yapıldı08 Kasım 2020 Pazar 09:48
  • Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti08 Kasım 2020 Pazar 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Kasım 2020 Pazar 09:22
  • Japonya'da imparatorlık tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito yükseldi08 Kasım 2020 Pazar 09:16
  • Fas Kralı 6'ıncı Muhammed: Dünyada 163 ülke Polisario'yu resmen tanımıyor08 Kasım 2020 Pazar 09:15
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı08 Kasım 2020 Pazar 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti