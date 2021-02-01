  • BIST 1.492
  • Altın 430,328
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Atıklarla mücadele devam ediyor 

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Sıfır Atık Projesinin ilçede etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi.
Atıklarla mücadele devam ediyor 

Apartmanlardaki kağıt, plastik ve cam atıklarının ayrı toplanması gerektiğini anlatan Demirbaş, "Bunun için gerekli materyaller temin edilecek. Halkımızın bilinçlendirilmesi, eğitim çalışması, seminerlerin düzenlenmesi, çeşitli teşvik ödüllerinin uygulamaya konulması önem taşıyor." dedi.

3-113.jpg

Demirbaş, şunları kaydetti:
"Çubuk Belediyesi tarafından 2020 yılında 27 bin 600 ton çöp toplandı. Bölgesel yoğunluğa göre çöp konteynırlarının sayısı da arttırıldı. Atık yönetimi titizlikle sürdürülürken, atık yağ, ambalaj, cam atık ve atık pil toplama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. İstediğimiz seviyede olmasa da bu şekilde çevre ve geri dönüşüme ciddi katkı sağlanıyor. 2020 yılında 2 bin 10 litre bitkisel atık yağ, 900 kilogram madeni yağ, 9 ton ömrünü tamamlamış lastik, 32 bin 461 kilogram kullanılmış giysi, 8 bin 825 kilogram ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca evsel atıklardan üretilen bin 750 kilogram kompost ise park ve bahçelerimizde gübre olarak kullanılması sağlanmıştır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak, tasarrufla ışıl ışıl 01 Şubat 2021 Pazartesi 04:33
  • İdlib’e 20 tırdan oluşan Cansuyu01 Şubat 2021 Pazartesi 03:28
  • Başkan Ertuğrul Çetin Asker Uğurladı01 Şubat 2021 Pazartesi 02:36
  • Meydanlara ücretsiz internet01 Şubat 2021 Pazartesi 01:27
  • Şehit Umut Coşkun’un adı Mamak’ta Yaşatılacak01 Şubat 2021 Pazartesi 00:34
  • Keçiören Belediyesi'nden pandemi sürecinde rekor destek01 Şubat 2021 Pazartesi 00:31
  • Keçiören’de fiyat denetimi 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
  • Keçiören'de ağaçlar taşınıyor01 Şubat 2021 Pazartesi 00:29
  • Hijyen mesaisi sürüyor01 Şubat 2021 Pazartesi 00:26
  • Can dostların moda atölyesi01 Şubat 2021 Pazartesi 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti