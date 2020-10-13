Atıktan sanat eserine dönüş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, atık ağaçların kök ve dallarından elde ettiği malzemelerle ahşap figürler tasarlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; çevreye duyarlı, atıkların değerlendirildiği ve tasarruf odaklı çalışmalara imza atıyor.

Kent genelinde çevreci projelerle dikkat çeken ANFA Peyzaj Müdürlüğü, atık ağaçlar, kök ve dalları atmak yerine değerlendirerek görsel materyaller üretiyor. Ahşap Atölyesi’nde üretilen ahşap malzemeler; Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Esertepe Parkı ile Gençlik Parkı başta olmak üzere ANFA'ya bağlı tüm park ve bahçeleri süslüyor.

FİGÜRLER DOĞAL YAPISIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Çevreye karşı duyarlılığın artırılması ve atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla üretim faaliyetlerini artırarak görsel bir şölen sunan Büyükşehir Belediyesi, kuruyan ağaçların gövdeleri, kökleri ve budanan dallarla geri dönüşüm malzemelerini adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Başkentli çocuklar tarafından ilgi gören objeler, şehrin estetiğine uygun tasarımıyla da büyük beğeni topluyor.

AHŞAP KAYDIRAK EMSALLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Ahşap trenden kuğuya, salıncaktan ata, kelebekten geyiğe, kaydıraktan kitaplığa, saksıdan, paletten köpeğe, pinokyodan oturma banklarına kadar birçok materyale ev sahipliği yapan park ve rekreasyon alanları görsel bir şölene de sahne oluyor.

ANFA Peyzaj personeli tarafından üretilen Cumhuriyet arabası ve ahşap kaydırak ise Türkiye'de sadece 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunuyor.

HEM DOĞAL HEM ÇEVRECİ

Çocukların çevre konusunda duyarlılık kazanabilmesi için bu tür materyallerin önemli olduğunu söyleyen Hamit Ertürk, ağaçlardan tasarladıkları objeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Budama alanlarından ve ağaçların gençleşmesi için yaptığımız budama işlemlerinden elde ettiğimiz fazlalıkları kullanıyoruz. Kurumuş ve budanmış ağaçlardan ne çıkarabilirsek ona bakıyoruz. Bu ağaç artıklarını geri dönüşüm amacıyla işliyoruz ve kamusal alanlara hizmet olarak sunmaya çalışıyoruz. Çocukların plastikte değil de ahşapta kayması için yüzde yüz doğal ahşaptan üretiyoruz. Çubuk Barajı’nda minyatür çalışmalarımız da var. Bu çalışmalarla yüzde 90 geri dönüşüm sağlıyoruz ve atık malzemeleri kullandığımız için de bize fazla maliyeti yok aksine tasarruf bile sağlıyoruz.”

Doğaya zarar vermeden titiz bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında gösterilen ahşap oyma sanatını Başkent’in tüm rekreasyon alanlarında yaygınlaştırmak için yoğun bir mesai harcıyor.