  • BIST 1.175
  • Altın 482,026
  • Dolar 7,9053
  • Euro 9,2765
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Atıktan sanat eserine dönüş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, atık ağaçların kök ve dallarından elde ettiği malzemelerle ahşap figürler tasarlıyor.
Atıktan sanat eserine dönüş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; çevreye duyarlı, atıkların değerlendirildiği ve tasarruf odaklı çalışmalara imza atıyor.

Kent genelinde çevreci projelerle dikkat çeken ANFA Peyzaj Müdürlüğü, atık ağaçlar, kök ve dalları atmak yerine değerlendirerek görsel materyaller üretiyor. Ahşap Atölyesi’nde üretilen ahşap malzemeler; Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Esertepe Parkı ile Gençlik Parkı başta olmak üzere ANFA'ya bağlı tüm park ve bahçeleri süslüyor.

dsc_0219.jpg

FİGÜRLER DOĞAL YAPISIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR
Çevreye karşı duyarlılığın artırılması ve atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla üretim faaliyetlerini artırarak görsel bir şölen sunan Büyükşehir Belediyesi, kuruyan ağaçların gövdeleri, kökleri ve budanan dallarla geri dönüşüm malzemelerini adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Başkentli çocuklar tarafından ilgi gören objeler, şehrin estetiğine uygun tasarımıyla da büyük beğeni topluyor.

dsc_0220.jpg

AHŞAP KAYDIRAK EMSALLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Ahşap trenden kuğuya, salıncaktan ata, kelebekten geyiğe, kaydıraktan kitaplığa, saksıdan, paletten köpeğe, pinokyodan oturma banklarına kadar birçok materyale ev sahipliği yapan park ve rekreasyon alanları görsel bir şölene de sahne oluyor.

ANFA Peyzaj personeli tarafından üretilen Cumhuriyet arabası ve ahşap kaydırak ise Türkiye'de sadece 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunuyor. 

dsc_0214.jpg

HEM DOĞAL HEM ÇEVRECİ
Çocukların çevre konusunda duyarlılık kazanabilmesi için bu tür materyallerin önemli olduğunu söyleyen Hamit Ertürk, ağaçlardan tasarladıkları objeler hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Budama alanlarından ve ağaçların gençleşmesi için yaptığımız budama işlemlerinden elde ettiğimiz fazlalıkları kullanıyoruz. Kurumuş ve budanmış ağaçlardan ne çıkarabilirsek ona bakıyoruz. Bu ağaç artıklarını geri dönüşüm amacıyla işliyoruz ve kamusal alanlara hizmet olarak sunmaya çalışıyoruz. Çocukların plastikte değil de ahşapta kayması için yüzde yüz doğal ahşaptan üretiyoruz. Çubuk Barajı’nda minyatür çalışmalarımız da var. Bu çalışmalarla yüzde 90 geri dönüşüm sağlıyoruz ve atık malzemeleri kullandığımız için de bize fazla maliyeti yok aksine tasarruf bile sağlıyoruz.” 

Doğaya zarar vermeden titiz bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında gösterilen ahşap oyma sanatını Başkent’in tüm rekreasyon alanlarında yaygınlaştırmak için yoğun bir mesai harcıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKK Başkanı Yılmaz'dan Ankara'nın başkent oluşunun kutlama mesajı13 Ekim 2020 Salı 05:34
  • Hem spor hem sanat13 Ekim 2020 Salı 04:30
  • Ulaşım esnafına destek sürüyor13 Ekim 2020 Salı 03:31
  • Azerbaycan’a destek konvoyu yola çıktı13 Ekim 2020 Salı 02:32
  • Kreşlerde Cimnastik Haftası heyecanı13 Ekim 2020 Salı 01:36
  • İki pazar daha hizmetine açıldı13 Ekim 2020 Salı 00:50
  • Sanayi Sitesi komple temizlendi13 Ekim 2020 Salı 00:35
  • Okullar eğitime hazır12 Ekim 2020 Pazartesi 06:00
  • Altındağ'da spor şaha kalkıyor12 Ekim 2020 Pazartesi 04:30
  • Köse’den Kent Konseyi’ne Destek12 Ekim 2020 Pazartesi 03:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti