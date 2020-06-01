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Atıl durumdaki şelale yeniden akıyor

Mamak’ta 11 yıldır atıl vaziyetteki şelale ve çevresi, Belediye Başkanı Murat Köse tarafından yeniden hizmete kazandırıldı. Neşet Ertaş’ın verdiği konserle 2004’te açılışı yapılan şelale kompleksinde merhum halk ozanının isminin yaşatılması planlanıyor.
Atıl durumdaki şelale yeniden akıyor

Mamak’taki Samsun yolu üzerinde yer alan Boğaziçi Şelalesi ve Kalesi, dönemin belediye başkanı Gazi Şahin tarafından 2004 yılında ilçeye kazandırılmış ve 5 yıl hizmet vermişti. İlçeyi süsleyen yapay şelale, 2009 yılından sonra çeşitli sebeplerden ötürü akıtılamadı. Hizmete kapatılmasıyla yıllar içinde mezbelelik hale dönen şelale ve çevresi, adeta madde bağımlılarının mekanı haline gelmiş; şelalenin pek çok malzemesi hırsızlar tarafından çalınmıştı. Bu içler acısı durum, ilçe halkının da tepkisine neden oluyordu.

11 YIL SONRA YENİDEN HİZMETTE
Yıllardır atıl vaziyette kalan Boğaziçi Şelalesi ve Kalesi, yaklaşık 11 yılın ardından yeniden hizmete açıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gazetemizin geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği Boğaziçi Mahallesi’ndeki şelaleyi, kaleyi ve parkı, yeni yüzüyle halkın hizmetine kazandırdıklarını duyurdu. 

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NEŞET ERTAŞ’IN İSMİ YAŞATILACAK
Başkan Köse, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın 2004 yılında verdiği konserle açılışı yapılan Boğaziçi Şelalesi ve Kalesi’ne yeni bir isim önerisinde bulundu. Yıllar sonra yeniden hizmete kazandırılan sosyal donatı alanına merhum Neşet Ertaş’ın ismini vermeyi planladıklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başkan Köse, “Millet Kıraathanesi, özel bankları, yürüme yolu ve yeniden çalıştırdığımız şelalesi ile Boğaziçi Mahallemizdeki bu özel parkımıza ‘Neşet Ertaş’ ismini vermeyi planlıyoruz. Ne dersiniz?” diye sordu.

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YENİ İSİM ÖNERİSİNE VATANDAŞTAN TAM NOT
Vatandaşlar ise şelalenin bulunduğu alanda Neşet Ertaş’ın isminin yaşatılmasına bir hayli sevindi. İlçe halkı tarafından şu yorum yapıldı: "On numara, beş yıldız tercih derim. Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Sivas gibi Orta Anadolu vilayetlerinden vatandaşlarımızın yaşadığı bölgedeki güzel bir hizmete/ parka, insanımızın gönlünde taht kurmuş bir ozanın ismi pek yakışır. Ruhu şad olsun büyük ustanın. Ellerinize sağlık.”

murat-kose-002.jpg5 AY ÖNCE “ŞELALE AKACAK” DEMİŞTİ…
Başkan Köse, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda gazetemizin gündeme getirdiği Boğaziçi’ndeki şelale ve parkın akıbetiyle ilgili şunları söylemişti:  “Çevre düzenlemesi yapıyoruz. Yukarıda bir tesis var; kiracısı vardı işletemiyordu bıraktı. Orayı da sosyal tesise dönüştürüyoruz. Çevre kentsel dönüşüm alanı olduğu için yıkık binalar var oraları da toparlayacağız. Üst taraftan güzel bir otopark açıyoruz. İçerisinde tadilata başladık. 24 saat güvenlik sağlayacağız.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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