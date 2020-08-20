Atıl havuz yarım kaldı (ÇÖZÜM BEKLİYOR)

MHP’li ABB Meclis Üyesi Mustafa Ünver, Ayaş Yolu üzerinde 13 yılı aşkın süredir atıl duran havuz inşaatının çözüme kavuşturulması çağrısı yaparak, “Milli servet orada yatıyor. Malzemeler çalınıyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Mustafa Ünver Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği soru önergeleri ve Sincan’da yaşanan eksiklerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Yenikent Sincan Kavşağı’na yakın bir noktada yıllardır atıl bir halde bekleyen yüzme havuzunu gündeme getiren Ünver, “Milli servet orada yatıyor. Yıllardır atıl şekilde bekliyor. Çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi. Ayrıca Ünver Yenikent Küçük Sanayi’nde yağmur sonrası su baskınlarının yaşandığını ve esnafın mağdur olduğunu söyledi.

ATIL HAVUZ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

Ünver Sincan ve çevresinde çözüm bekleyen sorunlarla ilgili gazetemize şu bilgileri aktardı:

“Sincan Belediyesi atıl havuzun bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsisini istemiş. Geçmişte bu havuz Sincan Belediyesi tarafından yapılıyor daha sonra borç süreci yaşanıyor Büyükşehir’e devrediliyor. O zaman müteahhit ile belediye arasında değil müteahhittin kendi ortakları arasında bir mahkemelik durum yaşanıyor. 12-13 yıldır burası böyle duruyor. Geçen sene de gündeme getirdim bu sene de getirdim. Ya Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da Sincan Belediyesi burayı tekrar yapmalı ve hizmete açmalı. Bu kadar yer yapılmış milli servet bekliyor. Etrafının korumaya alınması lazım. Malzemeler tesisatlar çalınıyor.”

YENİKENT KÜÇÜK SANAYİDE GİDER SORUNU VAR

“Yenikent Küçük Sanayi Sitesi’nde zamanında pis su kanalları yapılmış yağmur su kanalları yapılmamış. İçme suyu kanalları yapılırken de bazı yerler tahrip edilmiş. Biz parti olarak esnaflarla beraber orayı gezdik. Yağmur yağdığında dükkânları su basıyor. Dükkanlar yere sıfır. Gündeme getirdikten sonra sevindirici bir gelişme oldu. ASKİ ekipleri konuyla ilgilenmişler. Soru önergemizi verdikten sonra ilgilenilmesi hoşuma gitti.”

KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE SORUNLAR VAR

“Sincan’da sıkıntıların çoğunluğu köyden mahalleye geçen yerlerde bulunuyor. İçme suyu, kanalizasyon sorunları bulunuyor. Ya eksik, ya arızalı, ya da kısmi yapılmış. İçme suyu eksiği olan yerler var. Yapılmış su gelmiyor ya da su deposunda arıza var. Yine mahalle olan yerlerde sulama kanalları ve havuzlarında sıkıntıları var. Köy içi imarları bitmeyen yerler var. İmar olmayınca kanallar yapılamıyor. Yol yapılamıyor. Bunlar birikmiş sıkıntılar. Gündeme getirmeye yetkilileri eksiklerden haberdar etmeye devam edeceğiz.”

AYAŞ KİRAZDİBİ GÖLETİ YARIM BEKLİYOR

“Ayaş’ta Kirazdibi göleti var. Mustafa Tuna zamanında çevre tanzimi yapılmaya başlamış fakat yarım kalmış. Bunu gündeme getirdik ama birkaç gün önce geçtim halen yapılmamış. Birkaç aile orada piknik yapıyordu ancak kirlilik devam ediyordu. Oranın oturma yerleri, ışıklandırması, temizliği yok. Park yapılıyordu tamamlanarak hizmete açılması gerekiyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA