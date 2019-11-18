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Atina'da gergin gece

Atina'da "Albaylar Cuntası"na karşı gerçekleştirilen öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü kutlamaları kapsamında 10 binden fazla eylemci, "17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin" sembolü Atina Teknik Üniversitesinden (Politehnio), ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü
Atina'da gergin gece

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe sol gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensupları katıldı.

Gösteri sırasında bir grup Amerikan bayrağı yaktı. ABD karşıtı sloganların atıldığı eylemde ırkçılık, faşizm ve hükümetin ekonomi politikasına karşı pankartlar taşındı.

Polis, yürüyüş sırasında Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kendilerini iktidar karşıtı “anarşistler” olarak tanımlayan grup üyesi 6 kişiyi gözaltına aldı.

Çevredeki binalarda yapılan aramalarda yürüyüş sonrasında polislere karşı kullanılmak üzere “anarşistlerce” bazı binaların çatı katlarına gizlenmiş
çok sayıda molotofkokteyli, gaz maskeleri, havai fişek, sopa, taş ve mermer parçaları ele geçirildi.

Öte yandan, yürüyüş sonrasında Eksarhia semtinde toplanan “anarşist” gruplar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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