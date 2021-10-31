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Atışmak İçin Etimesgut’ta Buluştular

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen Uluslararası Ozanlar Atışması Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.
Atışmak İçin Etimesgut’ta Buluştular

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen aşıklar atışması programına Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’den ve Türk cumhuriyetlerinden gelen 10 aşık ellerine sazı alarak birbirleriyle atıştılar. Bazen birbirlerine dokunduran bazen de birbirlerini öven sözlerle izleyenlere keyifli anlar yaşatan aşıklar büyük alkış aldı.

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Aşıklar, geleneksel kıyafetleri ve yerel çalgılarıyla aşıklık geleneğini Etimesgut’a taşıdılar. Başkan Demirel, uluslararası aşıklar atışmasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Korkut Ata’mızın  adını verdiğimiz bu güzel mekanda böyle bir geleneğin sürdürülmesi ayrı bir heyecan” dedi.

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