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Atlama Şampiyonası Keçiören’de yapıldı

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atlama Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 
Atlama Şampiyonası Keçiören’de yapıldı

5 ilden 63 sporcunun katılımıyla 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada her yarışın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Türkiye Atlama Şampiyonası’nda 02-09 Aralık 2021’de Kiev ’de yapılacak olan Dünya Gençler Atlama Şampiyonası’nın (Genç A-B) seçmeleri de yapıldı.
Müsabakalara tüm antrenör ve sporcular Covid-19 (PCR) testi yaptırarak katılım sağlarken girişlerde HES kodu sorgulaması da yapıldı.

Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmeliyiz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. 2021 yılı tamamlandığında 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapmış olacağız. Bu kapsamda Keçiören’imize 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Türkiye şampiyonasında derece alan ve bu şampiyonada yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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