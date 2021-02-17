  • BIST 1.541
  • Altın 397,575
  • Dolar 6,9858
  • Euro 8,4113
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -9 °C
»

Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF), işbirliği yaptığı eğitim kurumları arasına Gazi Üniversitesi'ni de ekledi.
Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Gazi Üniversitesi’ne bağlı Sporda Yetenek ve Performans Uygulama Araştırma Merkezi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasındaki birlikte çalışma protokolü Ankara’da imzalandı. TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın imzaladığı protokol, sporcu yetenek taraması, atletik performans testleri, sakatlıklardan korunma araştırmaları ve antrenör eğitimlerinde işbirliğini öngörüyor.

TAF Başkanı Çintimar, son dönemde yaptıkları eğitim çalışmaların yanı sıra köklü eğitim kurumlarıyla yaptıkları protokollerle birlikte atletizmin geleceğini garanti altına aldıklarını söyledi.

Yapılan görüşmede TAF Başkan Vekili Yasin Taş, TAF Genel Sekreteri Halil Akkaş, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atletizm Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı17 Şubat 2021 Çarşamba 20:56
  • Gara şehitleri için Avcılar'da bir araya geldiler17 Şubat 2021 Çarşamba 19:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti17 Şubat 2021 Çarşamba 16:45
  • Diyarbakır annelerinden Sancar: HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin17 Şubat 2021 Çarşamba 16:44
  • Psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma17 Şubat 2021 Çarşamba 16:11
  • Antalya'da kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi17 Şubat 2021 Çarşamba 16:09
  • Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü17 Şubat 2021 Çarşamba 16:04
  • MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı17 Şubat 2021 Çarşamba 16:02
  • PKK'lı Sonay Bakar'ın cezası belli oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 16:00
  • Bakanlar Soylu ve Akar'a yönelik suikast talimatı almıştı; müebbet hapis cezasına çarptırıldı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti