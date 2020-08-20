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Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları Bursa'da başladı

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları Bursa'da başladı.
Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları Bursa'da başladı

Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takımın mücadele verdiği Turkcell Süper Lig yarışmasında Fenerbahçe, ilk gün sonunda erkeklerde ve kadınlarda 74'er puanla zirvede yer aldı. 

Kadınlar sırıkla atlamada yarışan 20 yaşındaki milli atlet Mesure Tutku Yılmaz, 4,31 metrelik atlayışıyla birinci olurken, 4,30 metreyle Demet Parlak'a ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Tutku, birinciliği garantiledikten sonra çıtayı 4.41'e yükselterek büyükler rekorunu denedi, ancak başarılı olamadı.

Erkekler 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 13,57'lik bir performans ortaya koydu. Geçen ay 13,73'lük Türkiye rekorunu kıran Sevler'in derecesi, arkadan esen 2,9 rüzgar nedeniyle rekor geçerliliği kazanmadı.

Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay, bu yılki ilk yarışında 11,88 ile galip gelirken, 18 yaşındaki Simay Özçiftçi de 11,91 ile az farkla ikinci sırayı aldı.

400 metreyi erkeklerde İlyas Çanakçı 47,06'lık derecesiyle Sinan Ören ve Yavuz Can'ın önünde kazanırken, kadınlarda Berfe Sancak takımı ENKA'ya 8 puanı getiren isim oldu. Çekiç atmada Özkan Baltacı, 76,31 ile bu yılki en iyi derecesini yaparken, Eşref Apak'ı geride bırakmayı başardı.

İlk günün ardından erkeklerde 74 puan toplayan Fenerbahçe ilk sırada yer alırken, onu 66 puanla ENKA ve 57 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor takip etti.

Kadınlarda ise Fenerbahçe 74 puan ilk sırada bulunurken, ENKA 73 puanla ikinci, Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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