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Atletizmde normalleşme sürecinde gelen dereceler mutlu ediyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, son dönemde yapılan atletizm müsabakalarında sporcuların elde ettiği başarıların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki azimli ve gayretli çalışmalarının bir göstergesi olduğunu söyledi.
Atletizmde normalleşme sürecinde gelen dereceler mutlu ediyor

Eskişehir'de gerçekleştirilen Olimpik Deneme Yarışmaları'nı izleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çintimar, normalleşme sürecinde sezon açılışı için 3'üncü yarışmayı Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu organizasyonlarda iyi dereceler ve rekorlar elde edildiğini vurgulayan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışlarda pandeminin ardından çocukların antrenman aralığını görme şansımız oluyor. Yarışmalara katılımın fazla olması bizi memnun ediyor. Çocukların sağlıklı bir şekilde yarışmasını sağlıyoruz. Sahanın girişinden çıkışına kadar her alanda optik ateş ölçerler var. Dezenfektan ve maske kullanılmasını sağlıyoruz. Federasyonun sağlık ekibiyle son derece ciddi ve titiz bir etkinlik var. Pandemi süresince ve devamında ciddi çalışmalar yürütüyoruz."

"Çocuklarımız pandemi döneminde yatmadı"
Çintimar, Kovid-19 nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en iyi noktada olabilmek ve Türkiye'yi madalyalarla temsil edebilmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Son aylarda yaptıkları çalışmalara değinen Çintimar, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde çocuklarımızın kamplarını devam ettirdik. Olimpik kadroda yer alan sporcuların tamamı antrenmanlarını sürdürdü. Sporcularımızın sosyal izolasyonunu sağladık. Onlar için özel evler, oteller sağladık. Belli yerlerdeki sahalarda sadece olimpik sporcularımızın antrenman yapabilmesini sağladık. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kontrolleri çerçevesinde antrenmanlarını yaptılar. Dünyadaki rakiplerimiz ne yapıyorsa biz onların bir adım önüne geçerek ülkemizin de imkanlarını kullanarak olimpik sporcularımızın antrenmanlarını yaptırdık. Hemen akabinde yarışmalardan rekor çıkması bu çalışmaların faydalı olduğunu gösteriyor. Çocuklarımız pandemi döneminde yatmadı, yaptıkları antrenmanların karşılığını aldılar. A takımımız yani olimpik kadromuz, pandemi sürecinde psikolog, diyetisyen, terapist ve masörlerimizle daha savaşçı ve hırslı ruha büründü."

Fatih Çintimar, sporcuların yurt içi ve dışındaki yarışmalarda kendilerini göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Yarışmalarda elde edilecek rekor ve madalyalarla Türkiye'ye moral olmak istediklerine dikkati çeken Çintimar, "Atletizm camiası olarak spor alanında bir şahlanışı sağlayabilmek, Türkiye'de sporun lokomotif olabilmek için hızlı ve güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çintimar, Eskişehir'deki olimpik deneme yarışmalarında kendilerine destek veren Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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