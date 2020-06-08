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Atletizmde normalleşme sürecine ilişkin yol haritası belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintima, atletizmden ormalleşme sürecindeki yol haritası ve alınan son kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Atletizmde normalleşme sürecine ilişkin yol haritası belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleri ile ciddi bir altyapıya eriştik." dedi. 

Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen basın toplantısında, normalleşme sürecindeki yol haritası ve alınan son kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Çintimar, son 6 yılda Türk atletizminin önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, "Alt yapıda şu an dünya klasmanlarında en az 10 tane ilk 6 içerisinde sporcumuz var. Bunlardan 3 tanesi dünya sırlamasında 2019 ve 2020 verilerine göre 1. sırada olan sporcularımız. İnşallah bunların sayısını arttıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile birlikte TOHM projeleri, olimpik kadro projeleri ve sporcu eğitim merkezleri dediğimiz SEM projeleri ile elde etmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde ciddi bir altyapıya eriştik." dedi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden ilk çıkan federasyonlardan biri olduklarına dikkati çeken Çintimar, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu ile tüm Türkiye'de aynı anda temsili bir koşu ile çok fazla katılım olmadan sezon yarışlarımızı başlatmış olacağız. Olimpik kadro, Süper Lig ve 1. Lig'de yarışacak sporcularımızın antrenmanını da başlattık. Bu vesileyle tüm Türkiye'deki atletizm pistlerinde çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı. 

"Ara verdiğinizde toparlamanız çok zor"
Olimpiyat sporcularının antrenman yapabilmeleri için her türlü imkanı sağladıklarını anlatan Çintimar, "Atletizm diğer branşlar gibi değil. Ara verdiğinizde toparlamanız çok zor. Bunun için biz Kovid-19 salgını sürecinde de özellikle olimpiyat sporcularımızın tamamına yakını için antrenman yapabilme imkanı sağladık. Çocuklarımızın antrenmansız kalmadan gündemi takip etmelerini sağlamış olduk. Önümüzdeki ay başlayacak olan Golden Lig ile de sporcularımız ülkemizi temsil edecekler. O konseptte çalışmalarını sürdürüyorlar." şeklinde konuştu. 

"Son 6 yılda yüzde 30 daha iyi durumdayız"
Başkan Çintimar, Türk atletizminin özellikle son 6 yılda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinde 2014'ten itibaren son 6 yılın, geride kalan bölüme göre yüzde 30 daha başarılı geçtiğini vurgulayan Çintimar, "Madalya olarak, katılım olarak hesapladığınızda, son 6 yılda yüzde 30 daha iyi durumdayız. Onun için bu altyapının gelişimi önemli. Bu süreç içerisinde kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız ve teknik ekiplerimiz sonsuz bir özveri ile çalışıp, başarı elde etti. Yarından itibaren de tüm Türkiye'de antrenörlük kurslarını açarak, atletizmdeki antrenör sayını ve niteliğini geliştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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