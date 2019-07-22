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Atletizmde tarihi başarı

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 7 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, bayrak yarışında ise Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarihi başarıya imza attı.
Atletizmde tarihi başarı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın 3. ve son gün müsabakaları yapıldı.

Organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile tamamlayan millilerde Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan bayrak takımı 3:08.34'lük dereceyle şampiyon olurken, Türkiye rekoru da kırdı.

Avrupa'da bir ilk

Ay-yıldızlılar, 4×400'de Türkiye rekoruyla altın madalya kazanırken, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Madalya sıralamasında Büyük Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'nın arkasında beşinci olan Türkiye, Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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