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Atletizmde yarışmalar 15 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 81 ilde aynı anda 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu'yla sezon yarışlarını başlatacaklarını belirterek "Amacımız burada yarışın kazanılması değil temsili olarak bir bilinç oluşturmak." dedi.
Atletizmde yarışmalar 15 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine, normalleşme sürecindeki yol haritası, 15 Temmuz koşuları ile milli sporcuların kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan süreçte faaliyetlere başlayan ilk federasyonlardan biri olduklarını vurgulayan Başkan Çintimar, "Türkiye'de sahalarını sporculara en erken açan federasyon biz olduk. Bizim branşlarımızda temas olmadığı için böyle bir avantaja sahibiz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu ile 81 ilde aynı anda temsili bir koşuyla sezon yarışlarımızı başlatıyoruz. Bütün çocuklar bizin göndereceğimiz tek tip forma ile koşacaklar. Koşumuz 1 ile 3 kilometrelik bir alanda yapılacak. Amacımız burada yarışın kazanılması değil temsili olarak bir bilinç oluşturmak." şeklinde konuştu.

Olimpik kadro, Süper Lig ve 1. Lig'de yarışacak sporcuların antrenmanlarının daha önce başladığını anımsatan Çintimar, şunları söyledi:

"Antrenmanlar devam ediyor. Atletizmde ara vermek gibi bir şey söz konusu olmadığı için olimpiyat sporcularımızın birçoğunun kamplarını devam ettirdik. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışında bulunan maraton ve mesafeci sporcularımızla sürekli iletişim halindeydik. Salgın yüzünden birçok kentte oteller kapalıydı. Yine de sporcularımız mağdur olmasın diye kolları sıvadık. Özellikle Ağrı'da, Erzurum'da bazı sporcularımızın daha rahat antrenman yapabilmeleri için evler kiraladık."

"Milli atletler için Antalya'da saha kiraladık"
Başkan Çintimar, Antalya'da, Ramil Guliyev'in de aralarında bulunduğu sprinter atletlerin çalışması için saha kiraladıklarını belirtti.

Sahanın yanında sporcuların konaklamaları için bir de villa kiraladıklarını anlatan Çintimar, "Daha önce kamp yaptıkları otelin aşçılarını da getirttik, hizmetlerine verdik. Kovid-19 salgınına yönelik her türlü tedbirimizi de alarak kamp yapmalarını sağladık. Yine Ankara ve Mersin'den bir grup sporcumuzu kampa alarak bunları çalışan otellerde konaklattık. Böylece milli birçok sporcumuzun kamplarını devam ettirmiş olduk. Sporcularımız şu an yarın yarışacakmış gibi formda ve hazır durumdalar. Tek amacımız onların başarılı olması." ifadelerini kullandı. 

Ankara'da olimpik deneme yarışmaları başlıyor
18 Temmuz'da Ankara'da olimpik deneme yarışmalarını başlatacaklarını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Burada bütün sporcularımız branşlarına göre Türkiye rekoru ile Avrupa'nın en iyi derecelerini koşabilmek için yarışacaklar. Yarışta rekor denemeleri de olacak. Bundan bir hafta sonra da Eskişehir'de gençler ve büyükler için yarışmalarımız olacak. Süper Lig, 1. Lig ve Gençler Ligi'ndeki yarışmalarımızı yapıp sezonu tamamlayacağız. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatları'na en yüksek sporcu sayısıyla katılıp oradan madalyalar ile dönmek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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