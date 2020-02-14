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Atlı kızakçıların ekmek mücadelesi Çıldır turizmine can katıyor

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistleri gezdiren atlı kızakçılar, hem geçimlerini sağlıyor hem de bölgenin turizmine katkı sunuyor.
Atlı kızakçıların ekmek mücadelesi Çıldır turizmine can katıyor

Ardahan-Kars sınırında yer alan Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle göl yüzeyindeki buz tabakası, kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Her kış donan göl üzerinde ekmek mücadelesi vererek bölgenin turizminin canlanmasını sağlayan atlı kızakçılar, dondurucu soğuklara aldırmıyor.

Atlarının üzerine battaniye örtüyorlar
Çetin kış koşullarında evlerine ekmek götürmenin uğraşını veren atlı kızakçılar, boş zamanlarında da göl kıyısına kurdukları barakalarda sobalarını yakıp çaylarını yudumluyor.

Bölgede kış turizminin simgesi haline gelen kızakçılar, atlarına da gözleri gibi bakıyor.

Buz üzerindeki gezintinin ardından yorulan atlarını zaman zaman dinlendiren atlı kızakçılar, üstlerine battaniye örterek dondurucu soğuklardan korumaya çalışıyor.

Atlı kızakçılardan Yakup Topkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk da olsa işlerini yaptıkları, ekmeklerini bundan kazandıklarını söyledi.

Topkaya, "Öyle anlar oluyor ki sabahtan akşama kadar turistleri gezdirmemiz gerekiyor. Gün boyunca açık alanda soğuk karşısında çok zorlanıyoruz. Burada bazen gün boyu çalışmak zorunda kalıyoruz. Bizler de çözümü barakayı yapmakta bulduk. 4 metrekare alanda hem ısınıyoruz hem dinleniyoruz. Ayrıca fırsat buldukça da çay yapıyoruz." diye konuştu.

Atlı kızak gezintisine çıkan turistlerden Zevcet Baytöre, İstanbul'dan eşi ile geldiklerini, çok beğendikleri bölgeyi tekrar ziyarete geleceklerini belirterek, "Kızakçılar atlara çok iyi bakıyor. Benim de atlara ilgim var. Burada dikkatimi çeken şu oldu. Atlı kızakçılar işleri bittiğinde atların üstünü battaniye ile örtüyorlar ve bu da beni etkiledi. Üşümesin diye hem kendilerini hem atlarını koruyorlar." ifadelerini kullandı.

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