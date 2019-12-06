Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan gölde, yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızakla drift heyecanı yaşıyor. Turistler, gölde atlı kızakla drift yapmanın muhteşem bir zevk olduğunu söyledi.