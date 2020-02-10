Atlı top oyunu yani horse ball nedir? Kırgızistan at üstünde top oynama videosu

Horse ball yani atlı top oyunu nedir, nasıl oynanır? At üstünde top oynama olarak da ifade edilen atlı top oyunu Türki Cumhuriyetleri’nde de oynanır mı? Kırgız Kök Börü oyunu ile aynı mıdır? Kırgız Kök Börü oyunu ile farkları nelerdir?

Batı’daki ismi horse ball olan atlı top oyunu nedir , nasıl oynanır? At üstünde top oynama olarak da ifade edilen atlı top oyunu Türki Cumhuriyetleri’nde de oynanır mı? Kırgız Kök Börü oyunu ile aynı mıdır? Kırgız Kök Börü oyunu ile farkları nelerdir?

İşte Kırgızistan’dan at üstünde top oynama oyununa dair bir videoyu sizlerle paylaşıyoruz:

Atlı top oyunu daha çok Batı ülkelerinde oynanan bir oyun. Batı’daki adı horse ball. Anlaşılır bir dille ifade etmek gerekirse, bilinen futbolun at üstende ve elle oynanan şeklidir.

Her takım 4’erli atlı oyunculardan oluşur.

Oyuncular at sırtında topu elleri taşır, elleri ile paslaşır ve rakip kaleye elleri ile gol atmaya çalışır.

Kaleler basket potası gibi yüksektedir ve yuvarlaktır.

Atlı top oyunu geçtiğimiz günlerde, at denildi mi ilk akla gelen Türki Cumhuriyetlerden Kırgızistan’da da tanıtıldı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te tanıtım amaçlı atlı top oyunu oynandı.

Ülkenin kuzeyindeki bir açık hava hipodromunda sergilenen oyunda Kırgızistan, Fransa ve Kanadalı oyunculardan oluşan iki takım karşı karşıya geldi.

At kültürünün yaygın olduğu Kırgızistan’da atlı top oyununun yaygınlaşacağı düşünülüyor. Tanıtım da buradan hareketle yapıldı. Nitekim tanıtım maçına Kırgız vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kırgızistan'da 2011 yılında atlı top oyunu federasyonu da kurulmuş durumda. Federasyonun kurucusu Munarbek Kuldanbayev adında bir Kırgız. Kuldanbayev atlı top oyununun sadece Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesi Toktogol ilçesinde oynandığını belirterek, oyunu ülke geneline yaymayı arzuladıklarını kaydediyor.

Kırgız Kök Börü oyunu ile atlı top oyununun birbirinden çok farklı iki oyun türü olduğunu vurgulayarak, atlı top oyununun bu yıl Türkiye'de yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları listesine eklenmesinin faydalı olacağını ifade ediyor.

Oyunun Fransız Takım Kaptanı Heyer Bremondi de Kırgızistan'ın, bu yıl Fransa'da ağustos ayında yapılacak atlı top oyununun Dünya Şampiyonası'na davet edildiğini vurgulayarak "Kırgız Kök Börü oyuncularını Dünya Şampiyonası'nda görmekten büyük mutluluk duyacağız" diyor.