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'Atmaca' hedefi tam isabetle vurdu, Bakan Akar büyük sevinç yaşadı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin hedefini tam isabetle vurduğu atışı takip etti.
'Atmaca' hedefi tam isabetle vurdu, Bakan Akar büyük sevinç yaşadı

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz  ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin suüstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop’a geldi. Sinop Havalimanı’nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan limana hareket etti. Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesine faaliyete ilişkin brifing verildi.

ATIŞ TALİMATI AKAR'DAN

Brifingin ardından geminin savaş harekat merkezine geçen Akar ve Komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'son derece özel ve anlamlı' atışını takip etti. Atış öncesinde gerekli önlemlerin alındığı, atışın belirlenmiş sahada yapıldığı, saha emniyetinin tamamen sağlandığı belirtildi. Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatının ardından TCG Kınalıada’dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu. Bölgedeki iki F-16 ve keşif uçağından aktarılan görüntülerle atışın her anı harekat merkezinden anlık takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı.

Başarılı atışın ardından  telsizle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız" dedi.

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Güdümlü Mermisi 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekiyor. Güdümlü mermi sabit ve hareketli suüstü hedeflerine yönelik kullanılabiliyor.

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