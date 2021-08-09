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ATM'den EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı yükseltildi

ATM'den EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı, 1.000 TL ve altındaki işlemler için 2 liradan 4 liraya, 1.000 lira ile 50 bin lira arasındaki işlemler için 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.
ATM'den EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında tebliğin ticari kredilere ilişkin ücretlerin belirlendiği bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde ile proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilemeyecek.

Tebliğin teminatlandırmaya ilişkin maddesinde yapılan değişiklik ile kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde 15 fazlasını geçemeyecek.

Bu madde daha önce, söz konusu ücretin bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı geçemeyeceği yönündeydi.

Ticari müşterilerin para ve kıymetli maden transferleri kapsamında EFT işlemlerinden alınabilecek ücretler de yeniden belirlendi.

Bu kapsamda EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde ATM'den yapılan işlemler için 2 liradan 4 liraya yükseltildi. İşlem tutarının 1.000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde ATM işlemleri için daha önce 5 lira olarak belirlenen ücret sınırı ise 8 liraya çıkarıldı.

Öte yandan yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde uygulanacak azami üye iş yeri ücreti de yüzde 1,60'tan 1,90'a yükseltildi.

Bu arada EFT işlemlerinden alınacak işlemler için ücret sınırı güncellemelerini içeren değişiklikler, finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar tebliğinde de düzenlenerek yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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