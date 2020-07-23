  • BIST 119.031
  • Altın 414,941
  • Dolar 6,8403
  • Euro 7,9474
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

ATM'ye düzenek kurup, müşterilerin hesabını boşalttılar

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, özel bir bankaya ait ATM'ye düzenek kuran dolandırıcılar, işlem yapan müşterilerin bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttı.
ATM'ye düzenek kurup, müşterilerin hesabını boşalttılar

Kapaklı ilçesindeki Belediye Meydanı'nda bulunan özel bir bankanın ATM'sine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenek yerleştirildi. Dolandırıcılar, 18-20 Temmuz tarihleri arasında söz konusu ATM'den işlem yapan tüm müşterilerin bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttı. Olayın farkında varan çok sayıda mağdur, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayette bulundu. 

'HABERİM OLMADAN 3 BİN 350 TL ÇEKİLDİ'

Dolandırıcılık olayının mağdurlarından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz, hesabında bulunan 3 bin 350 liranın bilgisi olmadan çekildiğini söyledi. Yaklaşık 3-4 ay önce muhtar maaşlarının söz konusu bankaya aktarıldığını ve sürekli olarak bankamatikten maaşlarını çektiklerini belirterek, "Hesabımda 3 bin 350 TL para vardı. Bu sabah saat 08.25’te telefonuna ‘Bankamızdan 3 bin 350 TL para çektiniz. Eğer bilginiz dahilinde değilse bankamızla irtibata geçin’ diye bir mesaj geldi. Hesabımı kontrol ettiğimde hesap bakiyemin sıfır olduğunu gördüm. Bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve durumu anlattım. Sistemden kontrol ettiklerinde paranın İstanbul Sultanbeyli’den çekilmiş olduğunu söylediler. Bunu öğrenince tüm hesaplarıma bloke koydurarak Çerkezköy şubesine gittim. Şubede benim gibi mağdur 5-6 vatandaşın daha sırada beklediğini gördüm. Onlar da bankanın Kapaklı ATM’sini kullandıklarını söylediler" dedi.

'BU KADAR KOLAY OLMAMALI'

Konuyla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvurduğunu ve çok fazla mağdur olduğundan dolayı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirildiğini söyleyen Dilsiz, "Orada da mağdurlarla karşılaştım. Kapaklı ATM’sini 18-20 Temmuz arası kullanan vatandaşların bilgilerini, düzenek yerleştirerek kopyaladıklarını duyduk. Bankaların ve yetkililerin bu konuda daha fazla tedbir almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Daha somut çözümler bulunmalı. İnşallah bir an önce tüm mağdurların mağduriyeti giderilir’’ diye konuştu.

Öte yandan mağdurların şikayetleri üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATM'ye düzenek kurup, müşterilerin hesabını boşalttılar23 Temmuz 2020 Perşembe 20:37
  • 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi23 Temmuz 2020 Perşembe 20:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu23 Temmuz 2020 Perşembe 20:34
  • Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
  • Tarlasında kenevir yetiştirildiğini ihbar etti, 96 kök ele geçirildi23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
  • Ankara'da alev alev yanan ev, kullanılamaz hale geldi23 Temmuz 2020 Perşembe 19:32
  • Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:29
  • Ordu'da denizde hortum oluştu23 Temmuz 2020 Perşembe 17:28
  • Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü23 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
  • Sinop'ta akıntıya kapılan 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi23 Temmuz 2020 Perşembe 17:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti