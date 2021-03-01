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ATO Başkanı Baran: Salgına rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatması büyük başarıdır

ATO Başkanı Baran, Kovid-19 salgınının getirdiği yüke, ekonomik ve sosyal sorunlara rağmen Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatmış olmasının büyük başarı olduğunu belirtti.
ATO Başkanı Baran: Salgına rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatması büyük başarıdır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Küresel ekonomiyi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik faaliyetleri kısıtladığına işaret eden Baran, Türkiye'nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında da yüzde 1,8 büyümesinin, kamu bankaları aracılığıyla iç tüketimin canlandırılmasının sonucu ve hükümet ile reel sektörün ortak başarısı olduğunu ifade etti.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu ekonomi ve hukuk reform paketlerinin Türkiye'nin kalıcı büyümesine olumlu katkısı olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pandeminin getirdiği yüke, ekonomik ve sosyal sorunlara rağmen Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatması büyük başarıdır. Türkiye ekonomisinin bundan sonrasında üretim, yatırım ve ihracat odaklı, istihdam oluşturan bir yapıyla kalıcı büyümeyi sağlaması beklentimizdir. İşsizlik bugün birçok ülkenin ortak sorunu. Ekonomimizin gücü olan genç bir nüfusumuz var ve bu nüfusu ekonomik ve sosyal açıdan verimli hale getirebilmek için istihdam oluşturan, yeni iş alanları açan bir büyüme modeline dönmemiz gerekiyor."

Öte yandan salgın nedeniyle hizmet sektörü çatısı altında yer alan restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin sıkıntılı bir yıl yaşadığını hatırlatan Baran, "Hizmetler faaliyet kolunda yüzde 4,3'lük küçülme, sektörün zor günler yaşadığının rakamsal kanıtı oldu. Kademeli normalleşmeyle hizmet sektörünün faaliyete geçmesiyle birlikte sektörün büyümeye katkısı yeniden pozitife dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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