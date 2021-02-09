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ATO Başkanı Gürsel Baran çağrıda bulundu: "Gıda dışı ürün satmayın"

ATO Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerin her ürünü satmalarının, söz konusu ürünler üzerine ticaret yapanların işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Pandemi kısıtlamaları sona erinceye kadar, hafta sonu gıda dışı ürün satmayın" çağrısında bulundu
ATO Başkanı Gürsel Baran çağrıda bulundu: "Gıda dışı ürün satmayın"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu açık olan zincir marketlerin, bir evin her türlü ihtiyacını tek başına karşılayacak şekilde ürün konseptinin genişlemesinin, söz konusu ürünler üzerine ticaret yapanların iş hacimlerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, zincir marketlere "Pandemi kısıtlamaları sona erinceye kadar, hafta sonu gıda dışı ürün satmayın" çağrısında bulundu.

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YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Baran, yazılı bir açıklama yaparak, pandemi ile mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu faaliyette olan marketlerin, tekel ürünlerinde olduğu gibi, gıda dışında kalan tüm alanlarda da satış yapmaması gerektiğini kaydetti. Baran, hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan marketlerin, gıdanın yanı sıra tekstilden zücaciyeye, halıdan televizyona, hırdavattan inşaat malzemesine kadar geniş bir ürün kopseptiyle müşterilerin karşısına çıktıklarını belirtti.

MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR
Baran sözlerini şöyle sürdürdü, "Vatandaşlarımızın genel alışkanlığı ihtiyaçlarını hafta sonu alışverişlerde gidermesidir. Pandemi kısıtları nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını hafta sonları açık olan marketlerden karşılıyor. Bu durum da yüzlerce ürünün satıldığı sektörlerde ticaret yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açıyor." 

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ORANTISIZ GÜÇ VURGUSU
Zincir marketlerin ürün çeşitlerinin ve buna bağlı olarak da rekabet ettiği sektör sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Baran,  "Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor" diye konuştu.  

SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR
İktisadi hayatın en küçük ticari işletmeden en büyük şirkete kadar bir bütün olduğuna, ekonomik sistem içinde hepsinin ayrı rolü bulunduğuna dikkat çeken Baran, "Hükümetimiz tekel ürünleri konusunda haksız rekabetin önüne geçerek, marketlerde cumartesi ve pazar günleri tekel ürünü satışlarını yasakladı. Aynı şekilde tuhafiyeciden, çorapçıya, hırdavatçıdan, bebe mağazalarına, kırtasiyeciden, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkânını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor.” 

MARKETLERE ÇAĞRI
“Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir. Bu nedenle zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim"

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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