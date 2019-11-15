ATO Congresium’da 4’üncü Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başladı

Ankara’nın turizm açısından gelişmesi ve tanınması için bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ATO Congresium’da kapılarını açtı.

Fotoğraf sergilerinden ürün şovlarına, müzik dinletileri ve dans gösterilerinden yarışmalara, gezginlerle sohbetlerden konferanslara kadar birçok etkinliğin yer aldığı fuarda; Başkent Ankara’nın tarihi, kültürel ve yöresel zenginlikleri tanıtılıyor.

YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLİYOR

Fuara Türkiye’nin dört bir yanından il ve ilçe yönetimleri katılım sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’de stant açarak ziyaretçilere şehri tanıtıyor. Büyükşehir tarafından açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Stantta ziyaretçilere Başkent’in ilçelerinin yöresel lezzetleri ikram ediliyor. Bunun yanı sıra Büyükşehir yeni hayata geçirdiği mobil uygulamayı ziyaretçilere tanıtıyor.

“KÜLTÜR ANKARA” UYGULAMASI TANITILIYOR

Vatandaşların kültürel ve sanatsal etkinliklere ulaşmasında büyük kolaylık sağlayacak projenin tanıtıldığı stantta ziyaretçiler projeyi merakla dinliyor. Ankara’nın gezilecek yerler başta olmak üzere kültür ve sanat etkinlikleri hakkında anlık bilgi sahibi olmayı sağlayan “Kültür Ankara” mobil uygulamasını Büyükşehir Belediyesi personeli şöyle tanıtıyor:

Muhabirimiz Emrah Özcan, Büyükşehir Belediyesi personelinden ‘Kültür Ankara’ uygulaması hakkın bilgi aldı.

TEK TIKLA TÜM ŞEHRE ERİŞİM MÜMKÜN

“Bu mobil uygulama ile yerel yönetimler ve özel kuruluşlar tarafından il sınırları içerisinde düzenlenen sinema, tiyatro, konser, seminer, festival ve spor gibi tüm etkinlikler kolaylıkla takip edilebilecek. Başkentliler kadar yurtiçinden ya da yurtdışından gelen turistlerin de cep telefonlarına indirerek kullanabilecekleri mobil uygulamada; ören yerleri, müzeler, parklar ve turizme açık tüm alanların adresleri de yer alıyor.”

KÜLTÜREL ÇEKİM ALANINA DÖNÜŞTÜRECEK

“Proje, Başkent’i kültürel bir çekim alanına dönüştürerek, kente gelen turist sayısını artırmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını da anlık olarak veriyor. ‘Acaba çocuğumu da götürebilir miyim? Etkinlik bulunduğum konuma yakın mı?’ gibi sorulara yanıt veren mobil uygulamada; etkinliğin yapılacağı ilçe, mahalle, adres, tarih, bilet ücreti, etkinlik türü, hangi yaş grubuna hitap ettiği ve mekâna ait bilgiler detaylı şekilde paylaşılıyor. Uygulama ayrıca navigasyon ve hatırlatma özellikleriyle de kullanıcı dostu bir uygulama.”

DÜNYA ÜLKELERİNDEN YOĞUN KATILIM

Fuara Türkiye’den birçok il ve ilçe ile birçok turizm firması ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Bunun yanı sıra birçok dünya ülkesi de katılım sağlayarak yoğun ilgi gösterdi. Tayland, Sri Lanka, Etiyopya, Rusya, Ukrayna, Tanzanya, Zambiya, Endonezya, Ekvator gibi 22 ülke ve 60’ı aşkın tur operatörü ve acente katıldı. Fuar 17 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

