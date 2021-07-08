Atölyede başladıkları gazlı amortisör üretiminde otomotiv devlerinin tedarikçisi oldular

Bursa'da 16 yıl önce 10 kişilik atölyede gazlı amortisör üretimine başlayan ve zamanla fabrikayı 10 bin metrekareye, çalışan sayısını da 220'ye çıkaran firma, 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Bursa'da 2005 yılında kurulan bir firma, dünyanın önde gelen otomotiv markalarına, araçların bagaj, kapı ve kaput gibi kısımlarında kullanılan gazlı amortisör üretimi gerçekleştiriyor.

Yıldırım ilçesinde küçük bir atölyede 10 kişiyle üretime başlayan ve zamanla Kestel'e taşıdıkları fabrikayı 10 bin metrekareye, çalışan sayısını da 220'ye çıkaran şirket, 50'den fazla üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

İnsu Teknik firmasının İş Geliştirme ve OEM İş Direktörü Özlem Öztürk Bilal, AA muhabirine, şirketin yıllık 20 milyon doların üzerinde ciroya sahip olduğunu söyledi.

"Gazlı amortisör" ya da "damper" olarak adlandırılan ürünlerin, araçların bagaj, kaput ve kapıları ile ticari araçların içindeki buzdolabı ve koltuklarında kullanıldığını belirten Bilal, "Kapıyı açma ve kapama ile ayakta tutma mekanizmasıdır. Yani otomobilin bagaj kapağını açtığınız zaman kafanıza düşmemesini sağlayan iki çubuk vardır. Bunlara 'gazlı amortisör' denir." bilgisini verdi.

Bilal, üretimin yüzde 90'ınını ihraç ettiklerini dile getirdi.

Üretim yaptıkları firmalara değinen Bilal, şöyle dedi:

"Tüm araç üreticilerine üretim gerçekleştiriyoruz. Ford, TOFAŞ, Renault ve Volkswagen'in onaylı tedarikçisiyiz. Bunun dışında yedek parça alanında da oldukça büyük satış rakamlarımız var. 2020 yılında çok iyi ihracat gerçekleştirdik. Ayrıca ABD'de satış pazarlama ofisimiz ve depomuz bulunuyor. O depodan da yüklü miktarda satışlar gerçekleştiriyoruz. Güney ve Kuzey Amerika müşterilerimize o depomuzdan tedarik sağlıyoruz."

"Pandemi öncesi 150 olan çalışan sayımız şu an 220'ye ulaştı"

Özlem Öztürk Bilal, 2021'in 7 ayını tamamlamadan, geçen yılın toplam cirosunu yakaladıklarını vurguladı.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle insanların toplu taşımadan ziyade kendi araçlarını kullandığını anlatan Bilal, "Dolayısıyla bu dönemde satışlarımız ciddi anlamda arttı. Pandemi öncesi 150 olan çalışan sayımız şu an 220'ye ulaştı. İkinci vardiyayı açtık. Pandemi, kısıtlarıyla geldi ama bize de iş olanağı getirdi. Kaliteli üretim gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bilal, bundan sonraki hedeflerinin, teknoloji 4.0 kapsamında daha fazla otomasyon yapmak olduğuna işaret etti.

Mümkün olduğunca bu tür yatırımlara ağırlık verdiklerini belirten Bilal, "Teknoloji 4.0'ın getirdiği hatasız üretim için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alana daha çok önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilal, kadınların da otomotiv sektöründe önemli görevler üstlendiğini, fabrikada 80 kadının istihdam edildiğini bildirerek, "16 yıldır bu sektörün içindeyim. Kendinizi gösterdiğiniz zaman fikirlerinize saygı duyulmaya başlanıyor. Gerçekten bu sektörde çalışmak isteyenlerin sektör dinamiklerini iyi anlaması gerekiyor. Bu sektörde çok araştırıp çok okuyarak yenilikleri takip etmeniz gerekiyor." diye konuştu.